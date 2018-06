Что надеть на футбольный матч?

Раз уж Чемпионат мира по футболу — 2018 приехал к нам в гости, приходится становиться болельщицей если не по зову сердца, то просто в качестве «эффекта присутствия». Например, если бойфренд купил вам пачку билетов на все матчи с участием российской сборной или коллеги уговорили посмотреть самые зрелищные игры вживую, а не у телевизора с чипсами. Кстати, будь дело и правда около экрана на диване дома, мы бы обошлись пижамными штанами и растянутой футболкой. А если уж вы направляетесь на самый настоящий матч, помните: никаких каблуков, соболиных жилеток (ну а что, лето ведь непредсказуемо!), красного кружева и яркого макияжа. Расслабьтесь, наденьте что-нибудь удобное и не изображайте плохую версию Виктории Бекхэм . Для этого есть жены наших футболистов — они справятся!

Кроссовки

Такое ощущение, что кроссовки с каждым годом становятся все дороже. Но еще и все красивее. Особенно пастельные оттенки — как тут не соблазниться?

Кроссовки Nike M2K Tekno (7 999 руб.)

Сумка на пояс

Заранее извиняемся за то, что этим летом такие сумки будут буквально везде. Но что может быть удобнее поясной сумки, когда нужно вскакивать с места и истошно кричать «Гол!»? Пожалуй, только отсутствие любых аксессуаров, чтобы ничто не мешало ликованию.

Сумка на пояс Spiral (850 руб.)

Джинсы с высокой талией

Если надеть легинсы, будет создаваться впечатление, как будто вы прибежали на матч прямиком из тренажерного зала. А вот узкие и темные джинсы справятся с задачей лучше: и фигуру подчеркнут, и на спорт не будут намекать так прямолинейно.

Джинсы 7 for all Mankind (€114 по скидке)

Солнечные очки

Что выдает звезду и истинную fashionista даже на заднем ряду? Правильно, крутые солнечные очки. Воспользуйтесь тем, что сейчас даже в масс-маркете встречаются креативные и крутые модели.

Очки Le Specs ($59)

Короткий комбинезон

Английское название комбинезонов All In One с точностью передает, почему мы так любим эту вещь: «все в одном», и при этом ничего лишнего. Не нужно подбирать верх к низу, низ — к верху, а можно просто надеть кроссовки и скорей побежать на игру.

Короткий комбинезон Zara (1 799 руб.)

Трикотажное платье

Во всем идеально для жарких дней и для ситуаций, когда хочется продемонстрировать фигуру без того, чтобы обнажаться. Ведь мы же помним, что на матчах будет много симпатичных иностранцев!

Трикотажное платье Mango (2 999 руб.)

Атласный бомбер

Спроси мы совета у сестер Кардашьян — Дженнер, что надеть на спортивный матч, кто-нибудь из них точно остановился бы на атласном бомбере. Вполне в калифорнийском духе, да и наглый алый цвет делает вас самым ярким «игроком в запасе».

Атласный бомбер H&M (1 999 руб.)

Толстовка с капюшоном

Однозначно вещь-гимн для всех, кто предпочитает комфорт всем назло. Если у вас еще нет в шкафу комплекта из толстовки и спортивных штанов в одном цвете, вы многое теряете, не имея столь удобной одежды для сомнительной летней погоды.

Толстовка с капюшоном Uniqlo (799 руб.)

Часы вам пригодятся обязательно, чтобы приехать вовремя на матч, следить за временем игры и считать заветные минуты до конца матча, которые и решат судьбу команды-победителя.

Часы SL (заказать)

Топ в полоску

Заявка на победу для истинных футбольных фанаток: Kenzo сшили топ на манер типичной футбольной униформы, но зато с каким женственным жестом — оборками на рукавах. В преддверии игр уже и размеры заканчиваются!

Топ Kenzo (14 716 руб. по скидке)

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите