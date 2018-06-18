«Дыры, бахрома, ремень»: Инна Маликова примерила необычный наряд

Певица Инна Маликова предстала перед поклонниками в весьма экстравагантном образе. Модные джинсы с обилием отверстий сочли нелепыми для женщины ее возраста и статуса и решили, что звезде не стоит носить подобные наряды.

41-летняя представительница знаменитой музыкальной династии Маликовых может похвастаться отличной фигурой, красивым лицом и ухоженными волосами. Сестра Дмитрия Маликова не выглядит на свои годы, и при этом щедро делится с подписчиками Инстаграма секретами красоты. Так, недавно Инна рассказывала, как ей удается поддерживать здоровье волос. А на днях Инна Маликова решила показать поклонникам модный наряд, в котором она участвовала в съемках, а после задумалась, можно ли его носить в повседневной жизни. На Инне были ультрамодные рваные джинсы с необычной отделкой отверстий, поверх накинут джинсовый плащ. Образ дополнили широкий коричневый ремень, туфли леопардовой расцветки и массивный браслет.

«Как вам? Смогли бы в понедельник так на работу выйти? Ну ладно, если не в понедельник, то в пятницу вечерком же точно можно на тусовочку», — поинтересовалась Инна. Поклонники женщины не смогли оценить по достоинству ее экстравагантный наряд и отметили, что они бы не решились надеть его сами и не советуют впредь надевать Инне Маликовой. «Это что за тряпье? Я бы в таком никуда не пошла» «Вот уж нарядилась так нарядилась! Нелепый образ» «Перебор конечно, всего много: дыры, рюши, ремень»

«С хорошими данными можно экспериментировать!» «Очень оригинально и намного красивее, чем ободранная бахрома» Инна Маликова, как оказалось, является православной христианкой. Она соблюдала Великий пост, а позже рассказывала своим подписчикам, как нужно выходить из него без вреда для здоровья.