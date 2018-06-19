Модные женские кеды 2018 года: фото, новинки

Если перед девушками стоит выбор: кеды или туфли на высоком каблуке, большинство представительниц прекрасного пола выбирают кеды. Почему? Во-первых, кеды — это практично и удобно. Во-вторых, кеды подходят практически под любой образ. В-третьих, кеды всегда остаются актуальными. Этих 3 пунктов уже достаточно, чтобы вы заинтересовались модными женскими кедами, фото которых актуальны в 2018 году.

Классические модели

Среди кед, как и других модных вещей, всегда актуальны классические модели. Они уместно смотрятся со всеми элементами гардероба и на любых мероприятиях. Основными признаками классических моделей являются:

подошва стандартной высоты;

длина немного выше щиколотки;

лаконичность;

простота в оформлении.

В состав подошвы большинства классических кед входит вулканизированная резина, покрытая декоративными материалами (замшей, уплотнённой тканью или кож замом). Это делает ходьбу в них особенно лёгкой и приятной.

Бренд Adidas

Как ни смотри на эту ситуацию, а бренды сейчас пользуются особенной популярностью. Один только логотип модной корпорации может сделать вашу обувь модной и заинтересовать собой окружающих. Однако кеды Adidas входят в топ самых модных моделей женских кед 2018 не только из-за всемирно известных «трёх полос», которые мелькают на всех фото, но также из-за их действительно интересного дизайна. Дизайнеры продумывают каждую деталь, что позволяет сделать все модели уникальными и неповторимыми при их не слишком вычурном оформлении.

Высокая подошва

В основном кеды считаются простой обувью, из которой нельзя сделать необычный тренд. Но в 2018 модельеры рушат эти стереотипы, создавая кеды на подошве, которая в 2, а иногда и 3 раза превышает её размер на стандартных моделях. Такую большую подошву зачастую оформляют полосками, надписями и другими узорами так, что это выглядит просто сногсшибательно! Но если вы поклонник всего минималистичного, то найти кеды с белой завышенной подошвой не составит труда.

Кеды на каблуке

Считаете, что кеды больше мужская обувь и ничуть не подчёркивают женственность, да и вообще, к актуальным тенденциям 2018 года они никак не относятся? Представляем вашему вниманию фото модных женских кед на каблуке, которые выглядят не только модно и современно, но и женственно. Целую коллекцию таких кед выпустил бренд Nike, который занимается изготовлением спортивных вещей, в том числе и обуви. Это лишний раз доказывает актуальность данной модели.

Открытые детали

Ещё один, казалось бы, сумасшедший тренд — это открытые кеды. Вся суть данных моделей заключается в том, что какие-то части в них просто отсутствуют и получается обувь наподобие босоножек. Выглядит это действительно интересно! Особенно подойдут эти кеды для ношения в жаркую погоду. Теперь любители кед могут не расставаться с ними круглый год. Да-да, именно круглый год! Дизайнеры придумали не только летнюю вариацию кед, но и зимнюю. Подробнее о ней в следующем пункте.

Кеды с мехом

По сути, это всё те же обычные кеды, но с более высокой шнуровкой. Ещё одной их отличительной чертой является то, что изнутри они утеплены подкладкой в виде меха. Причём мех может быть как натуральным, например, овчина, так и искусственным. Для дополнительно стойкости в сильные морозы модельеры добавили некоторым зимним моделям высокую подошву. Получается, одни кеды — сразу 2 тренда! Их оформление бывает совершенно разным, но чаще всего можно встретить классические модели в однотонных цветах.

Белые кеды

Для тех, кто ещё не готов к таким смелым экспериментам, представляем стандартные белые модели. С самых первых лет, когда только появилось такое понятие, как кеды, они стали наиболее популярны именно в белой расцветке. Думаете, белые кеды — скучно и банально? Значит, вы ещё не видели модели, которые изящно украшают следующие элементы декора:

помпоны разных размеров;

красные вышивки;

интересные принты;

нашивки (их, к слову, можно самостоятельно приобрести на свой вкус и собственноручно приделать к белым кедам);

блестки и металлические стразы (здесь стоит особенно внимательно подойти к качеству изделия, так как, если оно плохое, то и стразы отвалятся довольно быстро).

Актуальные принты

2018 год богат на различные тренды среди модных принтов на женских кедах. Подтверждением тому служат представленные ниже фото. Рассмотрим основные тенденции поподробнее.

Рисунки в стиле комиксов. Небольшие зарисовки, будто вырванные из страниц комиксов, могут отразить вашу любовь ко всему яркому и запоминающемуся. На кедах вряд ли поместятся многозначительные рисунки, поэтому не нужно искать в них большого смысла. Просто наслаждайтесь яркой обувью и ищите в ней вдохновение!

Надписи. Незначительные короткие фразы всё из тех же комиксов украсят вашу обувь и поднимут настроение окружающим. К слову, вы можете сами создать уникальный дизайн кед и написать на них то, что нравится именно вам! Для этого необходимо всего 2 вещи: однотонные кеды и специальные краски по ткани.

Принт горошек. Пожалуй, самый женственный и милый вариант кед, который только можно себе представить. Кеды с таким принтом подойдут ко всему, но особенно к платьям и юбкам. Вы можете приобрести кеды в горошек стандартной расцветки (белый, чёрный), а можете найти свои идеальные кеды в яркой расцветке.

Модные расцветки

В этом году для модниц доступен огромный спектр актуальных цветов, поэтому каждая найдёт для себя что-то интересное. Цветовая гамма кед не менее разнообразна, но, что же делать, если даже при таком обилии оттенков вы не можете определиться с выбором? Вот несколько самых интересных цветов кед, которые подходят под все цветотипы:

белый;

чёрный;

мятный;

бордовый;

голубой;

розовый;

серый.

А если ваш любимый цвет не попал в этот список, не огорчайтесь! Ведь, главное, выбрать подходящую для вас модель с декором, который нравится именно вам. В таких случаях цвет отходит на второй план.