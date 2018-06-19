Новые тела и лица: 20 топ-моделей до 25 лет, которые взяли штурмом fashion-индустрию

Ты не увидишь в этом материале имен сестер Хадид и фотографий Кайи Гербер. Ведь модная индустрия славится не только детьми знаменитостей. Иногда происходят чудеса и девочки, например, из Омска поражают великих кутюрье и становятся топ-моделями в 17 лет, а то и раньше. WMJ.ru собрал вместе 20 самых-самых моделей современности. И да, им всем меньше 25. У тебя еще есть шанс пополнить эти ряды.

17-летняя звезда кампаний Yves Saint Laurent и шоу Christian Dior, Кара Тейлор прославилась в 15, когда открыла шоу Alexander Wang в Нью-Йорке. Сегодня Кара входит в ТОП-50 моделей по версии авторитетного портала models.com. В ее портфолио уже более 10-ка обложек различных глянцев. От ее скул в восторге сам Стивен Мейзел. А в этом сезоне ты можешь увидеть Кару на сайте Zara!

Крис Грикайте

Крис — та самая девочка из Омска, про которую мы упомянули в самом начале. В 16 девушка открыла и закрыла показ Prada. А карьера модели у нее началась… хм… с обложки русского Vogue! Сегодня Крис 18 и она главная надежда российского модельного бизнеса. Конечно, так везет не всем. Но если ты тоже обладаешь глазами олененька Бемби и немного эльфийской внешностью — возможно, тоже стоит послать свои снепы хотя бы агентство в Москве. А там, кто знает, кто знает. Возможно и в тебя влюбится сама Миуччи Прада

Крис Грикайте в рекламной кампании Prada Pre-Fall 2017

Итальянке Черетти 20 и от нее без ума Дольче и Габбана. Что еще нужно для счастья, особенно, если ты начинаешь карьеру в 14, дебютируя на подиуме у малоизвестного местного дизайнера? Но спустя каких-то 6 лет появляешься на обложке юбилейного номера Vogue, посвященного 125-летию библии моды. Витторию Черетти уже можно смело называть одной из икон поколения, она входит в HOT-LIST по версии models.com, снимается для Vogue Paris, Chanel Beauty и, конечно, открывает шоу Dolce&Gabbana.

В галерее ищи еще 17 героинь нового поколения моделей и вдохновляйся их историями. Возможно, именно ты станешь следующей!

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Фото:GettyImages, Диана Гербер/WMJ.ru, Models.com, Vogue.com