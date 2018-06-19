Анти-тренды: 8 вещей от которых стоит изабавиться, забыть, и не носить больше никогда

Если вы стремитесь сохранить за собой статус модной персоны, важно знание модных тенденций и веяний. Еще важнее — знать про так называемые анти-тренды, чтобы не наделать ошибок и не надеть на себя то, что давно вышло из моды и вызывает страх и отвращение у окружающих. Анти-тренды: 8 вещей от которых стоит изабавиться, забыть, и не носить больше никогдаВязаные сапоги Вязаные сапоги — модное явление, от которого бросает в дрожь. Только вспомните — одним отнюдь не счастливым летом, вязаное нечто всех

цветов радуги заполонило улицы российских городов. Прошло уже несколько лет, но иногда они появляются вновь и напоминают нам о самых страшных модных

катастрофах. Возможно, подумаете вы, все дело в правильных сочетаниях. Может

быть есть что-то такое, с чем можно носить вязаные сапоги и выглядеть стильно? К счастью, ничего подобного не существует в природе, поэтому если вы когда-то обзавелись этим

произведением обувного дизайна, то просто выкиньте их и забудьте.

Брюки-галифе В интернете можно встретить очень много запросов на тему «как и с чем носить брюки-галифе». Ответ крайне прост: никак и ни с чем, если не принимаете участие в реконструкции военных действий прошедших столетий.

Штаны-афгани Еще одно модное недоразумение, о котором следует забыть —

штаны-афгани. Одно воспоминание о бесформенных шароварах в сочетание с обтягивающими топами и майками, вызывает не самые приятные ассоциации. Нет, они не делают вас похожими на восточных красавиц, в них вы будете скорее похожи на Алладина из Маленького Мука.

Не самое лестное сравнение, не правда ли?

Блестящие колготки Блестящие телесные колготки — это лишние килограммы, неимоверно

толстые ноги и явно нездоровый блеск. Положительные качества у них начисто отсутствуют,

поэтому единственный совет по эксплуатации таких колготок — хладнокровно спустить в муоропровод.

Капри Не отрицаем, что пижамный стиль сейчас в моде, но брюки-капри,

которые ярко ассоциируются с инфантильными пижамными штанишками — это извращение

над актуальным модным трендом. Капри добавят вам лишних объемов и визуально испортят

фигуру, поэтому лучше всего даже не задумываться об их покупке. А если они у вас вдруг томятся в шкафу, постарайтесь от них избавиться.

Кроссовки на танкетке Да, спортивный стиль сейчас тоже как никогда актуален, и кроссовки

отлично смотрятся вместе с платьями и юбками. Но к чему эти модные эксперименты

со спортивной обувью на танкетке? Фэшн-индустрия дала нам кроссовки и кеды на платформе, поэтому незачем носить танкетку, которая выглядит массивно и избито.

Джеггинсы Джеггинсы получили свою порцию славы и бешеного спроса в далекие времена своего появления. Да, кто-то наивно поверил, что они отличная замена джинсам. Всем нам свойственно ошибаться,

но всегда стоит признавать свои ошибки и делать выводы, а в случае джеггинсов

вывод один — это лосины, неудачно имитирующие джинсы и подчеркивающие все недостатки фигуры.

Болеро Вопрос, который мучает нас до сих пор, что же, собственно,

такое болеро? Недошитый кардиган? Подобие кофты? Дизайнерский бред? Странная

вещь, которая визуально разрезает нашу фигуру напополам? Ответа нет, но носить

это все равно не стоит.

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