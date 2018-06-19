В Люберцах не поймут: Донателла Версаче нарядила мужчин в костюмы цвета фуксии

Коллекция бренда Versace сезона весна-лето 2019 заставляет по-новому воспринять чувственность в мужском мире. Она настолько актуальная, что о ней невозможно не говорить. Эта чувственность везде — на страницах глянцевых журналов и на улицах городов.

«”Вдохновение” — это о прошлом, потому что, актуальное сегодня перестанет быть таковым завтра. Мужская коллекция весна-лето 2019 родилась из тех эмоций, которые я испытывала в разные моменты творческой работы. Вдохновением коллекции стали разные типы мужчин: звезда стритстайла, ценитель высокой моды, топ-менеджер успешной компании. Я создавала эти образы, представляя, что каждый найдет в них для себя что-то особенное, что-то, что будет идеально отражать их собственный стиль. Это мужчины, которые не думают о правилах, которые имеют собственную точку зрения и которые сами выбирают свой стиль. И именно за это я люблю их», — говорит Донателла Версаче

Мужчина Versace — это особенный человек. Это герой, на которого смотрят, о котором говорят и который всегда привлекает к себе внимание. Он выражает свою личность через свой гардероб. Без стеснения, с уверенной походкой, расширяя границы своих возможностей и преодолевающий любые преграды и всегда сохраняющий превосходное чувство юмора.

Эта одежда как никогда раньше подчеркивает его мужественность и уверенность в себе. Бизнесмен открывает в себе рок-звезду, фанат стритстайла становится скейтером — это современный и готовый рисковать герой, который заставляет остальных говорить о себе.

Этот мужчина легко и с иронией смешивает шнуровку и тонкую почти прозрачную ткань, неон и цветочные принты. Традиционные строгие пиджаки комбинируются с брюками в стиле багги из денима. Принт Tabloid служит напоминанием о мире звезд, в котором мы живем.

Сумка Icon заимствована из женского гардероба и превосходно сочетается с шелковой пижамой с принтами и пальто из искусственной кожи питона, а так же с монохромными образами.

Сандалии, классические туфли с культовым изображением Медузы, панамы и новая версия кроссовок являются самыми яркими аксессуарами в коллекции этого сезона.

Однако есть опасения, что российская провинция и даже искушенная столица воспримут коллекцию неоднозначно: слишком она смелая. Если не брать во внимание мир высокой моды, где давно стерты границы гендерности, то в обычной жизни россияне предпочитают видеть мужчин в менее эпатажных образах. Все же прийти на работу в костюме цвета фуксии и с женской сумочкой в руках рискнет не каждый.