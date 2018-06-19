Фотографии 53-летней Моники Беллуччи в мужском костюме и на шпильках взорвали Сеть 

Моника Беллуччи произвела фуррор на подиуме.
Есть женщины, которым не нужно обнажаться для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление на публику. На днях в рамках показа мужской коллекции Dolce&Gabbana на подиум вышла 53-летняя Моника Беллуччи. Она была в строгом костюме и на шпильках, но фотографии и видеоролики с места событий произвели эффект разорвавшейся бомбы в Сети.
Поклонники артистки рассыпаются в комплиментах под фотографиями. Видеоролик в блоге Моники собрал почти миллион просмотров.
Выход актрисы на подиум вдохновил художников-иллюстраторов.
А вам понравился сексуальный образ звезды?
Фото: eastnews, globallookpress, instagram