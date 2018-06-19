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Одна ниже другой: Рита Ора засветила некрасивую грудь
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Одна ниже другой: Рита Ора засветила некрасивую грудь 

WDay.ru 31 минуту назад
Фото: WDay.ru
Зря певица надела платье с таким глубоким декольте.
Эту певицу можно любить за талант, но сложно назвать самой стильной знаменитостью. Особенно учитывая откровенность и эпатажность большинства ее образов. Ора гордится своей фигурой, а особенно — бюстом. Она может спокойно появиться на людях в прозрачной капроновой водолазке или «голом» платье.
Вроде бы последний наряд звезды был относительно приличным: летний длинный белый сарафан в модном сейчас бельевом стиле. Вот только декольте было очень уж глубоким. И всем прохожим стало прекрасно видно, что грудь Оры далека от идеала. Во-первых, она не такая уж упругая. А во-вторых, ассиметричная.
Между прочим, Ора — не единственная зарубежная знаменитость, которая имеет такой недостаток. Например, Тара Рид в одно время уж слишком увлеклась пластическими операциями по изменению формы груди и, как следствие, получила одну грудь относительно нормальную, а вторую — свисающую до пупка.
А вот Ким Кардашьян, имея, в общем-то, идеальные формы, порой портит их неудачными нарядами. Например, надевает платья, слишком тонкие, чтобы удержать пышную грудь звезды. В итоге на фотографиях бывает четко видно, что одна грудь Кардашьян немного опускается вниз.
Может быть, и Оре стоит более вдумчиво подходить к своим образам? Ведь, например, вид сзади она не так давно показала просто идеальный. А если научиться грамотно расставлять модные акценты, то звезда будет прекрасна со всех сторон!
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