Глава «Связного» и «Евросети» пообещал магазинам сети «очень современный бренд» 

По его словам, решение отказаться от бренда «Евросети» не было самым рациональным, но оно лежало в основе сделки по слиянию розничных сетей. При этом Малис добавил, что «есть много объяснений, почему оно правильное».
Глава объединенной сети также заявил, что в будущем магазины будут работать «под новым, очень современным брендом», который сейчас находится в разработке.
Напомним, в конце мая акционеры группа SLV Олега Малиса и «МегаФон» закрыли сделку по слиянию розничных сетей «Связного» и «Евросети». Позже стало известно, что бренд «Евросеть» будет ликвидирован, а компания будет работать под единым брендом «Связной».