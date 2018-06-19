Глава «Связного» и «Евросети» пообещал магазинам сети «очень современный бренд»

По его словам, решение отказаться от бренда «Евросети» не было самым рациональным, но оно лежало в основе сделки по слиянию розничных сетей. При этом Малис добавил, что «есть много объяснений, почему оно правильное».

Глава объединенной сети также заявил, что в будущем магазины будут работать «под новым, очень современным брендом», который сейчас находится в разработке.