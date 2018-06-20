Любимым городам Габриэль Шанель посвятили ароматы

Компания Chanel выпустила новую парфюмерную коллекцию Les Eaux de Chanel. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 20 июня.

В нее вошли три аромата, посвященые трем направлениям, по которым любила путешествовать основательница компании модельера Габриэль Шанель: Paris-Deauville, Paris-Biarritz и Paris-Venise (из Парижа в Довиль, Биарриц и Венецию). Композиции созданы Оливье Польжем совместно с парфюмерной лабораторией Chanel.

Аромат, посвященный путешествию в Довиль, составлен из нот горьковатой зелени, апельсиновой цедры, листа базилика, масла апельсиновых листьев, розовой эссенции, жасмина и пачули. Поездку в Биарриц символизирует композиция нот грейпфрута, мандарина, цитруса, ландыша, ветивера и белого мускуса. Путешествие Габриэль Шанель в Венецию в купе «Восточного экспресса» у Оливье Польжа ассоциируется с нотами цитруса, нероли, ириса и герани из Граса, красных ягод, цветов, кедра, амбры, ванили и восточных специй.

Флаконы ароматов объемом 125 миллилитров по форме напоминают плоскую фляжку, которой пользуются путешественники, и удобно ложатся в руку.