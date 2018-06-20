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Любимым городам Габриэль Шанель посвятили ароматы
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Любимым городам Габриэль Шанель посвятили ароматы 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Компания Chanel выпустила новую парфюмерную коллекцию Les Eaux de Chanel. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 20 июня.
В нее вошли три аромата, посвященые трем направлениям, по которым любила путешествовать основательница компании модельера Габриэль Шанель: Paris-Deauville, Paris-Biarritz и Paris-Venise (из Парижа в Довиль, Биарриц и Венецию). Композиции созданы Оливье Польжем совместно с парфюмерной лабораторией Chanel.
Аромат, посвященный путешествию в Довиль, составлен из нот горьковатой зелени, апельсиновой цедры, листа базилика, масла апельсиновых листьев, розовой эссенции, жасмина и пачули. Поездку в Биарриц символизирует композиция нот грейпфрута, мандарина, цитруса, ландыша, ветивера и белого мускуса. Путешествие Габриэль Шанель в Венецию в купе «Восточного экспресса» у Оливье Польжа ассоциируется с нотами цитруса, нероли, ириса и герани из Граса, красных ягод, цветов, кедра, амбры, ванили и восточных специй.
Флаконы ароматов объемом 125 миллилитров по форме напоминают плоскую фляжку, которой пользуются путешественники, и удобно ложатся в руку.
В мае 2018 года в Москве в павильоне выставочного комплекса ВДНХ прошло дефиле коллекции модного дома Chanel «Париж — Гамбург» Métiers d’art 2017/18. Коллекция была впервые показана в декабре 2017 года в новом гамбургском концертном зале — Эльбской филармонии. Декорации, отсылавшие к теме грузового порта Гамбурга, были воссозданы на ВДНХ в павильоне №69 с учетом его архитектурных особенностей. В основе идеи коллекции — форма моряков торгового флота, переработанная креативным директором дома Карлом Лагерфельдом.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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