Дженнифер Лоуренс станет лицом нового аромата Dior 

Парфюмерная линия Dior планирует выпустить в этом году новый аромат. Его лицом станет актриса и амбассадор бренда Дженнифер Лоуренс. Она сотрудничает с Dior с 2012 года, и уже успела сняться в кампании сумок, помады Dior Addict Lipstick, а также в кампании коллекции Pre-Fall 2018. Про новые духи пока нет подробностей. Глава парфюмерной линии Франсуа Демаши называет его «беспрецедентным ароматом и мощной вселенной, которая знаменует собой начало новой эры для парфюмерной линии Dior». Бренд не выпускал новые ароматы с 1999 года — тогда вышел J’Adore.