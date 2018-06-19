Антитренды лета 2018

Приталенная джинсовка

Такие джинсовки были настоящим хитом пару лет назад: короткие, узкие, с потертостями и без. В 2018 году экстремально облегающий силуэт безнадежно устарел. На смену ему приходит oversize: объемная куртка из денима, небрежно накинутая на плечи летним вечером, легко заменит ту самую любимую модель пятилетней выдержки.

Юбки с пуговицами

Если к предыдущему тренду мы уже успели охладеть, то этот многим модницам придется отрывать от сердца. В какой-то момент джинсовых и вельветовых юбок с рядами пуговиц спереди стало так много, что, казалось, они занимают минимум четверть каждого магазина! После такой активной популярности всегда наступает спад. Никто не заставляет выкидывать эту юбку прямо сейчас, но покупать ее к лету 2018 точно не стоит — особенно это касается моделей А-силуэта.

Бандажные купальники

Честно признаемся — эти купальники мало кому шли. Свою задачу — подчеркнуть сексуальность — они выполняли крайне плохо, и безжалостно утрировали все недостатки фигуры. Этим летом место бандажных утяжек и неоновых расцветок займут минималистичные бикини и серферские купальники с длинным рукавом.

Цветочная вышивка

Вышитые узоры на джинсах, блузах и платьях — сегодня это too much. При этом сам цветочный принт остается и на подиумах, и в streetstyle, но вышивка с флористичными мотивами выглядит устаревшей. Отложите расписные джинсы с прошлых сезонов до лучших времен и замените их минималистичной парой без декора.

Чокеры

За недолгий период популярности чокеров мы успели увидеть самые разные варианты: от бархатных полосок до замшевых шнурков. Кажется, этим аксессуаром из девяностых уже никого не удивишь. Если хочется добавить в образ немного рейва, выбирайте узкие очки, поясные сумки, ugly shoes, но не чокеры.

Сандалии с помпонами

Эта забавная обувь с россыпями мягких разноцветных шариков сдает свои позиции. В ближайшее время мини-помпоны не вернутся в моду — придется безжалостно избавиться от этих милых сандалий. Остается только любоваться такой обувью на снимках с прошлогоднего отдыха на побережье