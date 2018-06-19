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5 простых и модных луков для выпускного вечера
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5 простых и модных луков для выпускного вечера 

Журнал ОК! 31 минуту назад
Рассказываем, что можно надеть на выпускной и вечеринку по случаю окончания учебы (кроме платья, разумеется).
В стиле диско
Любительницам видео-бумерангов обязательно стоит обратить внимание на вещи с пайетками. И вместо банального платья советуем выбрать сверкающий дуэт бомбера и юбки.
Бомбер и юбка, всё Beatrice. b, бралетт Victoria's Secret, туфли Casadei, клатч Bentley Collection
Black and white
Черно-белый дресс-скод в этом сезоне уже не ассоциируется со строгой униформой, поэтому вариантов возможных комбинаций у вас масса. Выглядеть свежо и стильно помогут структурированные кроссовки, полупрозрачный тренч и клатч, украшенный глиттером.
Крот-топ и юбка, всё Roseville, тренч Eve&Esther, серьги UNOde50, клатч Karl Lagerfeld, кроссовки Camper (Aizel.ru), духи Holynose Parfums
Бургунди
Платье в рыжевато-коричневом цвете в сочетании с черными и золотистыми аксессуарами удачно подчеркнет ваш бархатистый загар. Ну а если вы еще не успели им обзавестись, воспользуйтесь бронзирующим маслом для тела.
Платье Luda Nikishina, босоножки Portal, клатч Mango, очки Gigi Hadid for Vogue Eyewear, кольцо UNOde50, масло для тела Very Sexy Now, Victoria's Secret
Внимание к деталям
Если времени на сборы у вас совсем в обрез, уделите должное внимание аксессуарам: дополните будничный дуэт рубашки и юбки яркой сумкой, обувью с перьевой отделкой и стильными оправами. И не забудьте хорошенько подрумянить щечки.
Рубашка United Colors of Benetton, юбка Siammsiamm, мюли Beatrice. b, сумка Coccinelle, очки Prada, бронзирующая пудра Mirage Noir, MAC  Дитя цветов
Принты в самый разгар лета — наше всё. Миксуйте разные рисунки в одном образе и обязательно подкрепляйте лук контрастными аксессуарами.
Бомбер Naumi, брюки Prada (Aizel.ru), мюли Aquazzura (Aizel.ru), очки Ray Ban  Главное фото: Coccinelle
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