Где можно увидеть коллекцию личных вещей Михаила Шолохова?

В Ростов впервые привезли уникальную коллекцию личных вещей Шолохова . Неужели, для футбольных фанатов?

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«На прошлой неделе в Ростов действительно приехала большая коллекция личных вещей Михаила Александровича. Это более четырёхсот экспонатов из дома-музея писателя, которые всегда хранились в станице Вешенской.

Но так совпало, что именно в эти дни, когда в донской столице идёт чемпионат мира по футболу, родовую усадьбу Шолохова пришлось закрыть на капитальный ремонт. По счастливой случайности, уникальную коллекцию, прежде не покидавшую родные стены, в «Шолохов-центре» теперь могут увидеть, как ростовчане, так и гости города».

Напомним, что паспорт болельщика даёт право бесплатно посещать все областные музеи, в том числе и ростовский «Шолохов-центр», в котором сейчас находятся такие интересные вещицы, как, например, та самая нобелевская медаль за «Тихий Дон» или письмо Харлампию Ермакову, ставшему главным прототипом Григория Мелехова.

Также поклонники творчества знаменитого донского писателя могут разглядеть и костюм, в котором он получал эту награду, его печатную машинку, и даже любимую удочку.

Выставка работает до 30 сентября без выходных.