Миланская неделя моды мужской одежды

Милан, 19 июня / Синьхуа / — С 15 по 18 июня состоялась Миланская неделя моды мужской одежды в Милане /Италия/, на которой прошла презентация новой коллекции мужской одежды сезона весна-лето 2019 от известных брендов.

Милан, 19 июня /Синьхуа/ — С 15 по 18 июня состоялась Миланская неделя моды мужской одежды в Милане /Италия/, на которой прошла презентация новой коллекции мужской одежды сезона весна-лето 2019 от известных брендов.

Милан, 19 июня /Синьхуа/ — С 15 по 18 июня состоялась Миланская неделя моды мужской одежды в Милане /Италия/, на которой прошла презентация новой коллекции мужской одежды сезона весна-лето 2019 от известных брендов.

Милан, 19 июня /Синьхуа/ — С 15 по 18 июня состоялась Миланская неделя моды мужской одежды в Милане /Италия/, на которой прошла презентация новой коллекции мужской одежды сезона весна-лето 2019 от известных брендов.

Милан, 19 июня /Синьхуа/ — С 15 по 18 июня состоялась Миланская неделя моды мужской одежды в Милане /Италия/, на которой прошла презентация новой коллекции мужской одежды сезона весна-лето 2019 от известных брендов.