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Миланская неделя моды мужской одежды
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Миланская неделя моды мужской одежды 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Милан, 19 июня /Синьхуа/ — С 15 по 18 июня состоялась Миланская неделя моды мужской одежды в Милане /Италия/, на которой прошла презентация новой коллекции мужской одежды сезона весна-лето 2019 от известных брендов.
Милан, 19 июня /Синьхуа/ — С 15 по 18 июня состоялась Миланская неделя моды мужской одежды в Милане /Италия/, на которой прошла презентация новой коллекции мужской одежды сезона весна-лето 2019 от известных брендов.
Милан, 19 июня /Синьхуа/ — С 15 по 18 июня состоялась Миланская неделя моды мужской одежды в Милане /Италия/, на которой прошла презентация новой коллекции мужской одежды сезона весна-лето 2019 от известных брендов.
Милан, 19 июня /Синьхуа/ — С 15 по 18 июня состоялась Миланская неделя моды мужской одежды в Милане /Италия/, на которой прошла презентация новой коллекции мужской одежды сезона весна-лето 2019 от известных брендов.
Милан, 19 июня /Синьхуа/ — С 15 по 18 июня состоялась Миланская неделя моды мужской одежды в Милане /Италия/, на которой прошла презентация новой коллекции мужской одежды сезона весна-лето 2019 от известных брендов.
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