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Повторяется! Ким Кардашьян в платье, которое мы уже видели
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Повторяется! Ким Кардашьян в платье, которое мы уже видели 

Peopletalk 49 минут назад
Фото: Peopletalk
Когда ты мировая знаменитость, повторять выходы считается плохим тоном. Но у Ким Кардашьян (37) свое мнение. Так, совсем недавно мы видели звезду реалити в коротком белом платье Jacquemus (его, кстати, потом надевала и Кендалл Дженнер (22)), а теперь на презентацию своей бьюти-линии в Лос-Анджелесе Кардашьян пришла почти в таком же наряде, но с длинной юбкой.
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Кстати, пока звездная мама повторяется в нарядах, ее дочка Норт получила новые брюки Givenchy. Это слегка запоздавший подарок на ее пятый день рождения.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/povtoryaetsya-kim-kardashyan-v-plate-kotoroe-my-uzhe-videli/
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