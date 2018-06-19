Наталья Земцова ошиблась с нарядом

Двубортный пиджак с шортами — неплохая идея, но не для московской кинопремьеры, считают модные эксперты WomanHit.ru Илья Легостаев

Возможно, шорты и клубный пиджак — неплохое сочетание, но сместите пропорции — и перед вами девушка, которая в спешке забыла про нижнюю часть наряда. К обуви тоже есть вопросы. Есть подозрение, что туфли ошиблись компанией.

Двубортный пиджак с шортами — неплохая идея, но скорее для курортного фестиваля или совсем уж удушливой московской жары. В условиях нынешнего июня наряд выглядит несколько странно.