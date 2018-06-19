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Наталья Земцова ошиблась с нарядом
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Наталья Земцова ошиблась с нарядом 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Двубортный пиджак с шортами — неплохая идея, но не для московской кинопремьеры, считают модные эксперты WomanHit.ru  Илья Легостаев
Возможно, шорты и клубный пиджак — неплохое сочетание, но сместите пропорции — и перед вами девушка, которая в спешке забыла про нижнюю часть наряда. К обуви тоже есть вопросы. Есть подозрение, что туфли ошиблись компанией.
Анастасия Бойченко
Двубортный пиджак с шортами — неплохая идея, но скорее для курортного фестиваля или совсем уж удушливой московской жары. В условиях нынешнего июня наряд выглядит несколько странно.
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