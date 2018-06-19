5 молодых дизайнеров, за которыми нужно следить в Instagram

Dilara Findikoglu

«Я ненавижу реальную жизнь. Я хочу, чтобы в ней было больше интересного, больше волшебства», — говорит 26-летняя выпускница Central St. Martin’s, Дилара Финдикоглу, в интервью i-D. В своих творениях лондонский дизайнер турецкого происхождения воспевает мрачную сексуальность, щедро приправленную субкультурными, историческими и политическими цитатами. Гремучая смесь из мистики и секса не могла не взорваться: ее показ на London Fashion Week 2017, проходивший в здании церкви, вызвал скандал среди верующих — в подиумных луках усмотрели отсылки к сатанинским оргиям. Среди поклонниц такой эстетики — Рианна , FKA Twigs и даже Наталья Водянова . В своем Instagram дизайнер постит не только работы и инспирейшн, но и сама предстает в образах, балансирующих на грани между Мортишей Аддамс и стриптизершей.

Matty Bovan

Другой выпускник St. Martin’s, Мэтти Бован, в 27 лет до сих пор живет с родителями. Родственники, а особенно мама и бабушка — его главный источник вдохновения. Дизайнер создает гиперболизированные деконструктивистские фантазии на тему женщины и постапокалипсиса. За последние несколько лет Мэтти успел посотрудничать с Marс Jacobs и Miu Miu, засветиться во всех СМИ от Vogue до The Guardian , понравиться Анне Делло Руссо, связать платье для Джорджии Мэй Джаггер и пригласить работать Адвоа Абоа. На личной странице Бована соседствуют отчетные фотографии с показов, смазанные селфи, #makeupoftheday, платья с красных дорожек и отличные бэкстейджи.

Dmitry Gotsfrid

Наш соотечественник Дмитрий Готсфрид после окончания учебы в России переехал в Британию, чтобы получить степень магистра в London College of Fashion. За время обучения Дмитрию удалось выиграть конкурс на создание капсульной коллекции Emporio Armani — его кандидатуру Армани выбрал лично. В основном же Готсфрид занимается нижним бельем и одеждой для девушек в формате demi-couture. Его идеология — продуманный до мелочей дизайн. Instagram Готсфрида — один большой лукбук. Это мир выверенных скетчей, прозрачных тканей и длинноволосых блондинок, мечтающих о чем-то среди цветущих яблонь.

Edda Gimnes

Цветастый ироничный дизайн Эдды Гимнес — подарок для тех, кто ходит в Instagram посмотреть красивые картинки с прекрасным стайлингом. Никаких глубоких концепций: только молодость, радость и пышные наряды с милыми рисунками. Эдда — настоящая отличница от дизайна: лауреатLVMH Prize и победительница нескольких конкурсов, в течение нескольких лет она стала любимицей медиа, а также Леди Гаги , Джиджи Хадид и корпорации Майкрософт . Insta-аккаунт девушки полон ярких моментов из лукбуков, видео-зарисовок и зернистых фото с Марией Грацией Кьюри или Лагерфельдом.

Florian Mathe

Флориан Мате родом из Болгарии, вырос в Вене, а образование получил в культовом Берлинском университете искусств, закончив бакалавриат в октябре 2017 года. Основные идеи Флориана — гендерные конструкты, телесность, свобода самовыражения. Ностальгический вайб в лукбуках отсылает нас к 1980-м и 90-м — джинса, пластик и латекс пастельных тонов с неожиданными вырезами и прозрачными вставками. В профиле Instagram Флориан, следуя своим принципам, размещает рабочие моменты, записывает видео с выступлений берлинских дрэг-квин и иногда делает nudes. Как говорит сам Мате: «Если тело красиво, то я хочу его показать».