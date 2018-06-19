Носите джинсы и футболки как легендарные иконы стиля

Лето — самое время для экспериментов. Все носят яркие оттенки, платья в цветок и горох, короткие топы, рубашки зефирных оттенков.

Яркостью в это время года моднице выделиться среди толпы невозможно. Поэтому мы советуем брать пример с икон стиля прошлого. Например, с Джейн Биркин, которая возвела лаконичность в особый, присущий самым модным девушкам, стиль. Ее идеальная формула на лето, актуальная в далекие 1970-е, действует безотказно и сейчас.

Все очень просто: джинсы и белая футболка. Деним может быть синим или угольно-серым. А футболка, непременно, белая. Без лишних принтов и надписей. Тут логомания неуместна.

Берите пример с Джейн Биркин и будьте самой модной этим летом.

Джейн БиркинАлекса Чанг Джейн БиркинДжейн Биркин