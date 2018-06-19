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Дополнительная партия посвященных ЧМ футболок поступила в продажу в сувенирные магазины и витрины метро
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Дополнительная партия посвященных ЧМ футболок поступила в продажу в сувенирные магазины и витрины метро 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом рассказала журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
«Мы развиваемся не только как транспортное предприятие, но и открываем для себя новый мир — мир моды. К чемпионату мира мы подготовили для наших пассажиров подарок и выпустили лимитированную коллекцию стильной одежды с дизайнером Катей Добряковой. Это позитивные футболки с ироничными надписями, посвященными футболу. За выходные пассажиры раскупили 100 футболок из первой партии, поэтому сегодня мы завезли дополнительную партию футболок, кепок и толстовок», — сказала Ю. Темникова.
Она напомнила, что приобрести продукцию можно в сувенирных витринах на 11 стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская». Цена футболки составляет 990 руб., бейсболки — 950 руб., а толстовка стоит 1950 руб.
Стойки «Живое общение» расположены на станциях «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.
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