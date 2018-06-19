Малоимущим жителям Черкесска бесплатно раздают одежду и игрушки

Малоимущим семьям Черкесска бесплатно выдают одежду, обувь, игрушки и предметы быта, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Благотворительный пункт приёма и выдачи вещей для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, работает на проспекте Ленина, 3а. Там малоимущие семьи могут бесплатно взять одежду и обувь для детей и взрослых, игрушки, книги, школьные принадлежности, предметы быта и множество других нужных вещей.

Малоимущие семьи Черкесска могут получить по пять вещей на сезон на каждого члена семьи. Для этого нужно состоять на учёте в Управлении соцзащиты на проспекте Ленина, 40 и получить там специальный сертификат, который выдают в течение пары минут.

Пункт приёма вещей появился в Черкесске по инициативе одного из жителей города. Он предложил идею на сайте городской администрации в 2016 году, и в начале 2017 года благотворительный «магазин» открыт для нуждающихся. Горожане прислушались к просьбе организаторов и принесли качественную одежду и предметы быта.