Королева бала: 3 идеи модного макияжа для выпускного

Чтобы ты всегда и с удовольствием пересматривала фотографии с выпускного бала, заранее подумай не только о платье, но и о макияже с прической. Вместе с профессиональным визажистом мы устроили генеральную репетицию: сняли 3 варианта модного макияжа, каждый из которых отлично подойдет для выпускного вечера. Вдохновляйся!

Цветные стрелки Классические смоки уже порядком надоели. Да и к вечеру, особенно если в программе безудержное веселье и горячие танцы, твои смоки могут превратиться в «очки енота». Оно тебе надо? Предлагаем попробовать альтернативный вариант — макияж с акцентом на нижнее веко. Рисовать стрелку лучше всего цветным водостойким карандашом, а поверх нее пройтись тенями того же оттенка — так макияж будет более ярким и стойким. Оставь верхнее веко полностью чистым или используй тени нейтрального оттенка. Добавь немного глиттера в уголки глаз и густо прокрась ресницы черной тушью. У тебя уже есть яркие глаза, так что с макияжем губ не увлекайся. Прозрачного блеска или помады в тон кожи более чем достаточно.

Модель: Арина Данилова , блогер и участница «Голос. Дети». Нюд и золото Легкий нюдовый макияж с золотыми и бронзовыми акцентами — один из самых модных трендов этого лета. Перед тем как приступить к нанесению косметики, как следует увлажни кожу кремом и дай ему впитаться. В качестве тональной основы лучше выбрать что-то легкое, например, BB— или CC-крем. Не забудь про зону вокруг глаз: светлый консилер поможет скрыть последствия бессонных ночей перед экзаменами. Нанеси немного румян на яблочки щек, а брови причеши гелем. Для макияжа глаз подойдут теплые оттенки теней: бежевые, коричневые и, конечно, золотые! Не бойся перламутра — этим летом он актуален, как никогда. Можешь немного подвести внутреннее веко карандашом бронзового или золотого оттенка. Губам при таком макияже много не надо — ограничься прозрачным блеском или бальзамом.

Модель: Катя Адушкина, танцор и видеоблогер. Яркая помада Кто сказал, что смоки-айс — это обязательно черные тени и карандаши? Мы предлагаем тебе попробовать сделать смоки в нежных оттенках. Нанеси на нижнее и половинку верхнего подвижного века карандаш бронзового цвета. Плоской кистью растушуй его, чтобы создать дымку. Выбери тени тон в тон, нанеси поверх карандаша и снова растушуй кистью. В уголки глаз можешь добавить немного глиттера или хайлайтера. А чтобы глаза казались более выразительными, прокрась слизистую нижнего века белым или бежевым карандашом. Теперь переходим к акценту — в нашем макияже он на губы. Ты можешь сделать их красными, ягодными или коралловыми. Нанеси немного той же помады на яблочки щек, чтобы появился легкий румянец.