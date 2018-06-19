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Как просто отремонтировать вырванную шлёвку на джинсах
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Как просто отремонтировать вырванную шлёвку на джинсах 

BurdaStyle.ru 43 минуты назад
Фото: BurdaStyle.ru
Эта проблема известна многим: одно неловкое движение — и шлёвка на джинсах вырвана «с мясом»… Расстраиваться не стоит: отремонтировать образовавшуюся дыру в джинсах и аккуратно вернуть на место шлёвку можно не больше чем за полчаса. Главное — внимательно подобрать нитки так, чтобы они совпадали с цветом денима, из которого сшиты ваши джинсы. Если образовавшаяся прореха получилась довольно большой, то и кусочек джинсовой ткани для ремонта лучше выбрать так, чтобы он совпадал по цвету с цветом джинсов. Так место ремонта будет почти незаметным.
Фото: thefrugalgirl.com  Вам потребуется:
Фото: thesprucecrafts.com  — кусочек джинсовой ткани для ремонта (этот лоскуток должен своей площадью перекрывать дырочку с запасом);
— распарыватель;
— «паутинка»;
— швейные нитки, максимально подходящие по цвету к цвету ваших джинсов;
— нитки, подходящие по цвету к ниткам, которыми отстрочены джинсы;
— швейная машина;
— утюг.
Технология работы такова:
Фото: sandipointe.com  1. Проутюжьте с паром с лица и с изнанки порванное место, распрямив все рваные нити ткани так, чтобы они максимально закрыли прореху.
2. С изнанки положите кусочек джинсовой ткани для ремонта так, чтобы он с запасом перекрывал дыру, и приклейте его утюгом на «паутинку». Пройдитесь утюгом с лицевой и с изнаночной стороны.
3. Распарывателем или небольшими ножницами удалите со шлёвки вырванную ткань и нитки, которыми она была пришита.
4. Ниткой, подходящей по цвету к джинсам, на машинке заштопайте дыру, плотно пройдясь прямой и обратной строчкой по нужному месту. Захватывайте не только место прорехи, но и ткань рядом, так штопка будет прочнее.
5. Прочно пришейте шлёвку нитками, подходящими по цвету к ниткам, которыми отстрочены джинсы.
6. С изнанки аккуратно обрежьте оставшиеся свободными края лоскутка.
Как отремонтировать оторванную шлёвку на джинсах: видео
Фото на превью: heddels.com
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