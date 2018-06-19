Как носить платок и бандану, чтобы выглядеть звездой

Княгиня Монако Грейс Келли обожала экспериментировать с платками. В ее коллекции были и широкие палантины, и узкие шейные платки, и шелковые косынки. Именно платок стал для нее элементом, подчеркивающим женственность. В 1969 году в США зародилась байкерская культура, которая повлияла на моду: в дизайнерских коллекциях появился новый аксессуар — бандана. И эта вещь подчеркивает дерзкий, бунтарский дух.

В новом сезоне вопрос, с чем носить платок или бандану, актуален как никогда, ведь стилисты признают этот аксессуар едва ли не самой главной деталью модного гардероба.

С белой блузой и черными джинсами

Блузка H&M, цена: 1 499 руб. ; джинсы H&M, цена: 2 799 руб. ; босоножки Stuart Weitzman, цена: от 20 000 руб. ; бандана Levi’s, цена: 1 000 руб. ; сумка Cult Gaia, цена: 10 000 руб.

Кто бы мог подумать, что сочетание черного и белого может смотреться так выразительно и вовсе не по-школьному? Блогеры считают, что новое — это хорошо забытое старое. Достаточно добавить всего лишь один акцент — повязать на ручку соломенной сумки ярко-красную бандану, чтобы выглядеть современно.

Элегантный образ получится с помощью топа с асимметричной драпировкой и зауженных брюк от модного дома Ianis Chamalidy.

Топ IanisChamalidy​, цена: от 15 000 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36 Брюки Ianis Chamalidy, цена: от 17 500 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36 С брючным костюмом

Жакет Stella McCartney, цена: 60 000 руб. ; брюки Diane von Furstenberg, цена: 12 000 руб. ; сумка Emporio Armani, цена: 10 000 руб. ; босоножки Jimmy Choo, цена: 40 000 руб. ; бандана H&M, цена: 349 руб.

Брючный костюм в этом сезоне постоянно попадает в объективы фотографов стритстайла. В сочетании с босоножками на высоком каблуке он идеально подчеркивает изгибы женской фигуры. Однако стилисты признают, что надетый на голое тело костюм может выглядеть слишком вызывающе, поэтому советуют ослабить сексуальное напряжение с помощью шейного платка или банданы.

Уравновесить образ помогут яркие платки в полоску или с цветочным принтом от Sportalm, которые подойдут к однотонным костюмам.

Платок «Барра» от Sportalm, цена: от 9 031 руб., заказать: +7 (812) 640-80-40​

Платок «Скала» от Sportalm, цена: от 7 758 руб., заказать: +7 (812) 640-80-40​

С белым ансамблем

Юбка Calvin Klein, цена: 8 000 руб. ; блузка Tory Burch, цена: 12 000 руб. ; босоножки Senso, цена: 8 000 руб. ; сумка Lancaster, цена: 8 000 руб. ; платок Burberry, цена: 10 000 руб.

Долой мрачные цвета! Почему бы не примерить белоснежную бохо-блузку и белую юбку? Нужно лишь завершить образ бежевыми босоножками на устойчивом каблуке и сумкой персикового оттенка. И, конечно же, не забыть повязать шейный платок с геометрическим узором.

Советуем присмотреться к бежевым босоножкам из бархата на высоком устойчивом каблуке от CORSOCOMO и к сумке из натуральной кожи нежного персикового цвета от Milano Moda.

Босоножки CORSOCOMO, цена: от 4 900 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Сумка COCCINELLE в Milano Moda, цена: от 16 900 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

С кожаной курткой и полосатым топом

Топ Marc Cain, цена: 9 000 руб. ; джинсы Victoria Beckham, цена: 20 000 руб. ; куртка Patrizia Pepe, цена: 40 000 руб. ; сумка Dolce&Gabbana, цена: 70 000 руб. ; кеды Lanvin, цена: 40 000 руб. ; платок Topshop, цена: 699 руб.

Что делать, если с любимой кожаной курткой не хочется расставаться ни в зной, ни в дождик проливной? Оживить классический образ шейным платком с флористическим узором — прием очень действенный!

Создать такой образ можно с белым джемпером в синюю полоску или легкой футболкой с завязкой в сине-красную полоску от Trolls.

Джемпер Fins Cloud в Trolls, цена: от 5 460 руб., заказать: +7 (495) 740-90-58 Футболка Pembrey Top White в Trolls, цена: от 3 450 руб., заказать: +7 (495) 740-90-58 С джинсовкой и белой футболкой

Джинсовка Levi’s, цена: 6 000 руб. ; футболка Uniqlo, цена: 799 руб. ; брюки Joseph, цена: 14 000 руб. ; кеды Vans, цена: 5 000 руб. ; солнцезащитные очки Jimmy Choo, цена: 20 000 руб. ; бандана Forever21, цена: 599 руб.

Главное — комфорт. Этим правилом часто руководствуется семейство Кардашьян. Джинсовка, белая футболка, удобные джоггеры и скейтерские кеды. Главное — не забыть добавить к этому casual-образу трендовые аксессуары: очки в круглой оправе и темно-синюю бандану.

В качестве акцента

Бандану можно повязать на крышку сумки-седла или использовать в качестве аксессуара для волос.

Модницы повязывают платок на щиколотку или запястье, чтобы подчеркнуть их изящность и создать запоминающийся акцент.

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