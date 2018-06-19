Для волонтеров избирательного штаба Собянина выбрали дизайн формы

Их оденут в одежду от бренда Katya Dobryakova. Помимо команды Кати Добряковой свои концепции формы для волонтеров избирательного штаба презентовали дизайнеры из Aizel и Даниил Петраков, Alexander Terekhov и другие, сообщает РИА Новости.

Российская телеведущая на спортивных каналах, фотомодель, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018 года, посол ООН в России по борьбе с дискриминацией Виктория Лопырева отметила, что подобные конкурсы сокращают дистанцию между политикой и гражданами.

"Я сегодня присутствую здесь, потому что не могла не поддержать эту замечательную социальную инициативу — конкурс дизайнеров для того, чтобы создать экипировку волонтеров предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы. Я очень люблю Москву. И видно невооруженным глазом, как наш город преобразился и насколько все, кто приезжают из других стран, влюбляются в него и хотят вернуться, не говоря уже о самих москвичах. Отличная инициатива. Я прямого отношения к моде не имею, потому что работаю в футболе, но все-таки я женщина, которая любит моду. Для меня эта тема интересна, я всегда поддерживаю российских дизайнеров", — сказала она.