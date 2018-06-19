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Обувь британской королевы привлекла внимание общественников
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Обувь британской королевы привлекла внимание общественников 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
Туфли королевы Великобритании Елизаветы II привлекли внимание общественности во время церемонии вручения Благороднейшнго ордена Подвязки (The Most Noble Order of the Garter) в понедельник, 18 июня. Об этом сообщает Mirror.
Королева появилась на празднике в сопровождении принца Чарльза, герцогини Корнуольской Камиллы и герцога Кембриджского Уильяма в традиционной темно-синей бархатной мантии и шляпе Ордена с перьями. Под мантию Елизавета II надела белое длинное платье с перчатками. На ней также были бриллиантовые серьги королевы Марии 1853 года.
На ногах королевы журналисты заметили непривычную обувь. На протяжении предыдущих 50 лет она отдавала предпочтение черным лаковым туфлям британской фирмы Anello & Davide, однако в этом году Елизавета пришла на церемонию в серебряных туфлях и с сумкой такого же цвета.
В июне поклонники Меган Маркл заметили, что после свадьбы с принцем Гарри она начала носить одежду пастельных тонов. По словам королевских инсайдеров, герцогиня Сассекская сменила любимые черный и темно-синий цвета на кремовый и бледно-розовый из уважения к королеве Елизавете II.
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