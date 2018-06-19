Пресс-день в шоу-руме SOHO Fashion

Пространство традиционно было разделено на две зоны, соответствующие одноименным retail-проектам компании SOHO Fashion. В первой проходила презентация новой коллекции брендов Clarks и Clarks Originals, во второй были представлены коллекции топовых брендов концептуального проекта SOHO.

Всего вниманию гостей были представлены коллекции нового сезона мировых брендов: Clarks, Clarks Originals, British Knights, EMU Australia, Fraas, Gant, Happy Socks, Maison Pourchet, Napapijri, Pepe Jeans London, Stonefly, Strellson, Tom Tailor

Первоклассная выделка кожи и лаконичные силуэты, исполненные в самых модных цветах сезона представлены в широкой линейке моделей Clarks. Особой популярностью пользовались модели из коллаборации с американской фабрикой Pendleton, привлекающие внимание необычными шерстяными вставками с этническим орнаментом. Clarks Originals в новом сезоне продолжает покорять сердца истинных оригиналов. Традиционные силуэты бренда в новом сезоне исполнены в фактурной замше, что является настоящим открытием сезона. Классическая каучуковая подошва получила альтернативу в качестве материала EVA, которая освежает классические модели линейки.

Коллекция SOHO представляет собой гармоничное сочетание актуальных трендов и классики вне времени: элегантные модели Gant дополнены теплой капсульной линейкой Hygge, остромодные Pepe Jeans London верны стилю спорт-шик, всепогодные Napapijri, смелый декор British Knights, классика от Strellson, полностью натуральные EMU Australia, обувные casual-хиты от Tom Tailor, французский шик Maison Pourchet, уникальные расцветки от Fraas и потрясающе яркие Happy Socks. Портфель брендов SOHO в новом сезоне пополнился итальянским брендом Stonefly, чья коллекция представляет собой идеальный баланс между применением новейших разработок и сохранением знаменитых итальянских традиций обувного производства.

Мероприятие прошло в позитивной и дружелюбной атмосфере: бренд-менеджеры познакомили гостей с деталями новых коллекций, моделями-новинками сезона, коллаборациями, которые станут доступны к покупке уже в ближайшее время. Стоит отметить, что впервые в пресс-дне принимали участие детские коллекции Clarks, Emu Australia, Pepe Jeans London и Tom Tailor.