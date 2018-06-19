9 способов определить лицевую и изнаночную сторону ткани

Чтобы правильно определить лицевую и изнаночные стороны полотна, разложите ткань на столе таким образом, чтобы одновременно были видны обе стороны. Обычно, лицевая сторона отличается яркостью цвета, выраженностью рисунка и гладкостью поверхности. Но не для всех тканей подходит такой способ. Кроме того, если вы по каким-то причинам сомневаетесь в правильности определения сторон ткани, воспользуйтесь нашими простыми советами.

1. На поверхность набивных тканей нанесён печатный рисунок, который с лицевой стороны всегда яркий, насыщенный и чёткий, изнанка более блеклая или однотонная.

В гладких тканях изнаночная сторона более пушистая, что определяется как тактильно, так и визуально.

2. Допустимые (не считающиеся браком ткани) дефекты на некоторых тканях, такие как утолщенные участки нитей и мелкие узелки, всегда выводятся на изнаночную сторону полотна.

3. У большинства однотонных тканей на кромках с лицевой стороны есть цветные нити, которые практически не видно с изнаночной стороны.

4. Стороны фактурных тканей, таких как букле, жаккардовые и кружевные полотна, ткани в стиле шанель и другие, легко отличить и визуально, и тактильно — по объёму рисунка, структуре нитей, яркости и выпуклости принта и другим характерным особенностям для конкретной ткани.

5. В атласных тканях лицевая сторона всегда глянцевая, с выраженным блеском, а изнаночная матовая. Но в качестве лицевой стороны можно использовать любую, для получения определённого эффекта в готовом изделии.

6. Креповые материалы, двухлицевые ткани одинаковые с обеих сторон.

7. Если у ткани ворсистая поверхность, то, как правило, это и есть лицевая сторона.

8. При покупке ткани, спросите у продавца, какая из сторон изнаночная, а какая лицевая.

9. В тонких и прозрачных тканях — шифон, батист, муслин, хлопковая марлевка, визкозные и матовые шелка — изнаночную сторону определяют по кромке. Как правило, на кромке любой ткани есть проколы, с лицевой стороны они выпуклые, так как выполнены с изнаночной стороны.

Если визуально всё же не понятно, как выглядят проколы, проведите пальцем по кромке ткани, с лицевой стороны вы почувствуете упомянутую выпуклость от проколов.

Такой способ определения лицевой и изнаночной стороны можно применять для любых тканей, тем более, если есть сомнения.

Кроме того, на кромках встречаются надписи и буквенные обозначения, благодаря которым легко определить стороны ткани.

Кромка без проколов с изнаночной стороны выглядит шероховатой, с лицевой — гладкой.

Если у вас есть свои секреты, как определить лицевую и изнаночные стороны ткани, поделитесь ими в комментариях.

Фото: Юлия Деканова