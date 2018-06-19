30 классных футболок, сумок и украшений с символами Петербурга 

Туристы, фанаты футбола и патриотичные жители города! Хватит носить шапки-ушанки в 30-градусную жару и покупать майки с цитатами Шнурова! Мы нашли три десятка альтернатив банальным сувенирам из Петербурга, которые можно (и нужно!) купить прямо сейчас: носки с Эрмитажными котами, патчи с разводными мостами, сумки с Исаакиевским собором и слепяще-желтые дождевики.
Больше всего их в коллекциях уличных марок: Saint P Apparel кастомизирует бейсболки геолокацией, бар 1703 (там проходят легендарные Versus-баттлы) выпускает свитшоты «Родина поэтов», а участники международной выставки Pitti Uomo от России и вовсе назвали бренд в честь главного петербургского романа — «Преступление/Наказание». Но самое популярное место среди «разбирающихся» туристов — Creamshop, открытый номинантом нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Никитой Яруцким. Его марка Anteater, сделавшая международные коллаборации с Adidas, Saucony и испанским брендом Laser Barcelona, продается в пятидесяти точках страны. Хотя покупать толстовки с видами Адмиралтейства, Авроры, Петропавловской крепости и с надписью «Culture Capiral. One and only» приятнее в Петербурге.
Если времени бегать в поисках «носибельных сувениров» нет, их можно найти в одном-единственном месте — магазине «Легко-Легко» на Большой Пушкарской. Часть продукции из ассортимента разрабатывают дети с различными заболеваниями, а деньги от продажи разрисованных шопперов и футболок с Сергеем Довлатовым поступают в благотворительный фонд AdVita. Кстати, шопперы — самые желанные памятки из Петербурга: они не только удобные и ультрамодные, но и вмещают весь тревел-багаж туриста. Зная это, художница Аврора Батырева выпустила сумки с ироничными надписями «В Питере — любить», «В Екатерининском саду себе любимого найду» и «Илья водит баб в Главный штаб», вошедшие в список маст-хэвов на летний сезон.
Некоторые вещи не имеют символики Петербурга, а являются символами сами по себе. Это, к примеру, кеды от возрожденного советского бренда «Два мяча» — точно как у Виктора Цоя, Юрия Гагарина и Сергея Сыроежкина в «Приключениях Электроника», дождевик марки SHU, который есть у каждого коренного петербуржца, и часы «Победа» и «Ракета», выпускаемые старейшим предприятием России — Петродворцовым часовым заводом. Над дизайном новых моделей трудится потомок Николая I и Александра III Ростислав Романов: к столетию революции он выпустил часы с каплей крови императорской династии, а к Чемпионату мира по футболу — хронометры с 11 мультяшными футболистами и судьей.