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В Курске пройдет бьюти-вечеринка в формате PUBLIC TALK
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В Курске пройдет бьюти-вечеринка в формате PUBLIC TALK 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Если вам интересно, что такое подводка в стиле Люсии Пьерони, почему ресницы в этом сезоне лучше не красить и как из сотни ягодных оттенков помады выбрать лучший — вечеринка для вас. 22 июня Ресторан Jack London вместе со стилистом Мариной Сотниковой проведут мастер-классы и научат правильно обращаться с косметикой. А еще расскажут о модных тенденциях сезона и профессиональном уходе за кожей в живой беседе.
Вишенка на торте — настоящий модельный показ. То есть все тренды в их живом воплощении. Участвовать в шоу будут конкурсантки «Мисс Шанталь» и модельное агентство Babylon.
По материалам интернет-журнала «Морс».
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