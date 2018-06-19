В Курске пройдет бьюти-вечеринка в формате PUBLIC TALK

Если вам интересно, что такое подводка в стиле Люсии Пьерони, почему ресницы в этом сезоне лучше не красить и как из сотни ягодных оттенков помады выбрать лучший — вечеринка для вас. 22 июня Ресторан Jack London вместе со стилистом Мариной Сотниковой проведут мастер-классы и научат правильно обращаться с косметикой. А еще расскажут о модных тенденциях сезона и профессиональном уходе за кожей в живой беседе.

Вишенка на торте — настоящий модельный показ. То есть все тренды в их живом воплощении. Участвовать в шоу будут конкурсантки «Мисс Шанталь» и модельное агентство Babylon.

По материалам интернет-журнала «Морс».