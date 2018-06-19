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Метрополитен выпустил дополнительную партию футболок к ЧМ-2018
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Метрополитен выпустил дополнительную партию футболок к ЧМ-2018 

Москва24 43 минуты назад
Фото: Москва24
Сувенирные футболки в честь мундиаля от московского метрополитена пользуются большим спросом. Дополнительная партия забавной дизайнерской одежды поступила в продажу в магазины и витрины метро, сообщает сегодня Агентство «Москва».
Как рассказала журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, за выходные пассажиры раскупили около 100 футболок, и поэтому сегодня завезли дополнительную партию футболок, кепок и толстовок.
"Мы развиваемся не только как транспортное предприятие, но и открываем для себя новый мир — мир моды. К чемпионату мира мы подготовили для наших пассажиров подарок и выпустили лимитированную коллекцию стильной одежды с дизайнером Катей Добряковой. Это позитивные футболки с ироничными надписями, посвященными футболу", — сказала Юлия Темникова.
Отметим, что коллекция получилась в духе времени, очень минималистичная. Основой стали забавные слоганы, типа: «Не за что-то, а вопреки», «Я буду любить тебя и в горе и в радости», «Я пас», «Чтобы забить мяч, надо научиться думать, как мяч. Забей».
Двусмысленности пришлись по душе как поклонникам футбола, так и тем, кто не является фанатом этого вида спорта.
Напомним, что приобрести данную продукцию можно в витринах на 11 стойках «Живое общение» и в магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская». Цена футболки составляет 990 рублей, бейсболки — 950 рублей, а толстовка стоит 1950 рублей.
Стойки «Живое общение» расположены на станциях: «Площадь Революции», «Арбатская», «Киевская», а также «Павелецкая», «Пушкинская», «Баррикадная», «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры», «Китай-город» и «Сретенский бульвар».
Футбольный турнир продлится до 15 июля. Его принимают 11 российских городов. Москва станет хозяйкой 12 матчей, которые пройдут на двух стадионах — «Лужники» и "Спартак".
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