Виктория Бекхэм показала новое обручальное кольцо (фото)

Виктория Бекхэм огромная коллекция обручальных колец, которую периодически пополняет её муж Дэвид. За 19 лет их брака у популярного дизайнера видели на безымянном пальце левой руки 13 ювелирных изделий с бриллиантами. Вчера Викторию сфотографировали папарацци с красивым новым кольцом — 14-м!

Фотография: Legion-Media Виктория Бекхэм

Ювелирную коллекцию Бекхэм пополнил элегантный прямоугольный желтый бриллиант. Кольцо идеально дополняло нежный нью-йоркский образ звезды.

Кольцо Виктории Бекхэм

Виктория появилась перед репортерами у своего отеля в полосатом платье пастельных тонов и зеленых туфлях с острым носом. Дополнили образ звезды темные очки и маленькая дамская сумочка.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Кстати говоря, новое обручальное кольцо — ещё одно доказательство того, что Виктория и Дэвид не собираются разводиться. Букмекерские конторы могут успокоиться и не искать футболисту замену.

Букмекеры ставят на развод Виктории и Дэвида Бекхэм