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Виктория Бекхэм показала новое обручальное кольцо (фото)
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Виктория Бекхэм показала новое обручальное кольцо (фото) 

Журнал ОК! 35 минут назад
У Виктория Бекхэм огромная коллекция обручальных колец, которую периодически пополняет её муж Дэвид. За 19 лет их брака у популярного дизайнера видели на безымянном пальце левой руки 13 ювелирных изделий с бриллиантами. Вчера Викторию сфотографировали папарацци с красивым новым кольцом — 14-м!
Фотография: Legion-Media Виктория Бекхэм
Ювелирную коллекцию Бекхэм пополнил элегантный прямоугольный желтый бриллиант. Кольцо идеально дополняло нежный нью-йоркский образ звезды.
Кольцо Виктории Бекхэм
Виктория появилась перед репортерами у своего отеля в полосатом платье пастельных тонов и зеленых туфлях с острым носом. Дополнили образ звезды темные очки и маленькая дамская сумочка.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
Кстати говоря, новое обручальное кольцо — ещё одно доказательство того, что Виктория и Дэвид не собираются разводиться. Букмекерские конторы могут успокоиться и не искать футболисту замену.
Букмекеры ставят на развод Виктории и Дэвида Бекхэм
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