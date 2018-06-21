«36 платьев — 36 историй»: в бывшем здании фабрики «Маяк» открылась выставка «Платье с историей»

Здание бывшей швейной фабрики «Маяк» начинает новую жизнь с выставки «Платье с историей», которая открылась 20 июня. Судьба архитектурного сооружения беспокоила многих нижегородцев, поскольку здание было заброшено с 2015 года. Однако сейчас, когда объект перешел в собственность региона, начинается современная история здания.

Открытие выставки посетила «Мисс Вселенная» Оксана Федорова . Модель лично представила свое «платье с историей». Наряд был создан самой телеведущей совместно с дизайнерами студии Оксаны OFERA для конкурса «Мисс Россия — 2018». Синее платье оказалось счастливым для одной из учасниц конкурса. Именно в нем победительница «Мисс Россия» получила корону.

«Немного времени было отведено на выполнение этого проекта. Тем не менее, мы взялись за дело и дошивали его на последнем издыхании. Я сказала: «Представляете, если в нем будет победительница?» Так оно и вышло. « — рассказала историю создания платья российская фотомодель.

Ещё одна прекрасная история была представлена «Красой России» Анной Татаринцевой. Так же, как и Оксана Федорова, девушка презентовала платье синего цвета. Как рассказала Анна, чтобы появиться в этом платье на конкурсе «Мисс мира», ей пришлось срочно худеть. Как призналась девушка, для нее это было самое экстремальное похудение. «Такое бывает раз в жизни. И не у каждой девушки.» — вспоминала Анна свое участие в конкурсе «Мисс мира».

На открытии побывал также глава Нижегородской области Глеб Никитин . Глава региона отметил символичность темы выставки, поскольку большую часть времени здание промышленнего корпуса «Банка Руковишниковых» было отведено для швейной фабрики, что, конечно же, тесно связано с созданием платьев.

Супруга врио губернатора Екатерина Никитина стала одной из героинь вечера и поделилась своей историей. Екатерина представила платье, в котором венчалась с Глебом Никитиным. «Венчание носит особый сакральный характер. После этого дня свершилось то чудо, которого мы ждали, у нас появились детишки, и я считаю, что эти события связаны.» — поделился воспоминаниями глава региона.

Также свои платья представили исполнительница русских песен и романсов Майя Балашова , российский дизайнер Алена Ахмадуллина и продюсер конкурса «Мисс Нижний Новгород» Елизавета Зубакина. За каждым нарядом стояла история в буквальном смысле: позади каждого платья была установлена корзинка с напечатанными рассказами и именами владелиц костюмов.

«Я буквально вчера читала историю здания и узнала, что Сергей Рукавишников мог сохранить свои сокровища именно здесь. Есть такая легенда, что они в стены вмонтированы. У меня появилась своя теория: сокровища — это вы, это те люди, которые пришли сегодня. Это те истории, которые сейчас скромно лежат в корзинах. « — подвела итоги вечера организатор выставки Екатерина Чудакова.

Фото автора