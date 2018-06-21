Здание бывшей швейной фабрики «Маяк» начинает новую жизнь с выставки «Платье с историей», которая открылась 20 июня. Судьба архитектурного сооружения беспокоила многих нижегородцев, поскольку здание было заброшено с 2015 года. Однако сейчас, когда объект перешел в собственность региона, начинается современная история здания.
На выставке было представлено 36 платьев. С каждым из них связана история, ценная для его обладательницы. Одним из экспонатов выставки стало платье супермодели Натальи Водяновой. Уроженка Нижнего Новгорода предоставила для выставки платье, в котором выходила на сцену с пианистом Денисом Мацуевым. Концерт был организован в поддержку чемпионата мира по фуболу, а среди зрителей были президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино.
Открытие выставки посетила «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. Модель лично представила свое «платье с историей». Наряд был создан самой телеведущей совместно с дизайнерами студии Оксаны OFERA для конкурса «Мисс Россия — 2018». Синее платье оказалось счастливым для одной из учасниц конкурса. Именно в нем победительница «Мисс Россия» получила корону.
«Немного времени было отведено на выполнение этого проекта. Тем не менее, мы взялись за дело и дошивали его на последнем издыхании. Я сказала: «Представляете, если в нем будет победительница?» Так оно и вышло. « — рассказала историю создания платья российская фотомодель.
Ещё одна прекрасная история была представлена «Красой России» Анной Татаринцевой. Так же, как и Оксана Федорова, девушка презентовала платье синего цвета. Как рассказала Анна, чтобы появиться в этом платье на конкурсе «Мисс мира», ей пришлось срочно худеть. Как призналась девушка, для нее это было самое экстремальное похудение. «Такое бывает раз в жизни. И не у каждой девушки.» — вспоминала Анна свое участие в конкурсе «Мисс мира».
На открытии побывал также глава Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил символичность темы выставки, поскольку большую часть времени здание промышленнего корпуса «Банка Руковишниковых» было отведено для швейной фабрики, что, конечно же, тесно связано с созданием платьев.
Супруга врио губернатора Екатерина Никитина стала одной из героинь вечера и поделилась своей историей. Екатерина представила платье, в котором венчалась с Глебом Никитиным. «Венчание носит особый сакральный характер. После этого дня свершилось то чудо, которого мы ждали, у нас появились детишки, и я считаю, что эти события связаны.» — поделился воспоминаниями глава региона.
Также свои платья представили исполнительница русских песен и романсов Майя Балашова, российский дизайнер Алена Ахмадуллина и продюсер конкурса «Мисс Нижний Новгород» Елизавета Зубакина. За каждым нарядом стояла история в буквальном смысле: позади каждого платья была установлена корзинка с напечатанными рассказами и именами владелиц костюмов.
«Я буквально вчера читала историю здания и узнала, что Сергей Рукавишников мог сохранить свои сокровища именно здесь. Есть такая легенда, что они в стены вмонтированы. У меня появилась своя теория: сокровища — это вы, это те люди, которые пришли сегодня. Это те истории, которые сейчас скромно лежат в корзинах. « — подвела итоги вечера организатор выставки Екатерина Чудакова.
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