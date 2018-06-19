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Наряды Водяновой, Федоровой и Одинцовой покажут нижегородцам
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Наряды Водяновой, Федоровой и Одинцовой покажут нижегородцам 

Нижегородская правда 40 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото из социальной сетиНаряды Водяновой, Федоровой и Одинцовой покажут нижегородцам20 июня в Нижнем Новгороде впервые в России пройдет выставка «Платья с историей». Для нее собственные платья, с которыми связаны важные этапы жизни, предоставили 35 известных женщин: Наталья Водянова, Оксана Федорова, Алена Ахмадуллина, Екатерина Одинцова, Анна Гор и другие.
«Платья с историей» — это возможность увидеть новейшую историю нашей страны глазами тех, кто сам стал ее частью. Известные женщины рассказывают, каким образом появились в их жизни эти костюмы.
Местом проведения уникальной выставки выбрана бывшая фабрика «Маяк» в Банке Рукавишниковых.
История фабрики сама по себе показательна. В Гражданскую войну здесь шили военную одежду для Красной армии, 1923 год — рабочие костюмы, с 1927 года добавились «гражданские» модели — пальто, куртки и женская верхняя одежда.
Несколько лет назад производство было остановлено, фабрика была закрыта.
Только в 2018 году, после того, как комплекс был передан из федеральной собственности в областную, здание вновь стало доступно для нижегородцев.
Выставка «Платья с историей» пройдет под высокими сводами Монье, в здании, где на полу осталась оригинальная шестигранная плитка фирмы Villeroy & Boch, а старинные лестницы и кирпичные стены пропитаны духом времени…
Организатор выставки: «Нижегородский областной информационный центр» и Нижегородский проект развития территории «Рождественская сторона».
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