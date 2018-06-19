Наряды Водяновой, Федоровой и Одинцовой покажут нижегородцам

«Платья с историей» — это возможность увидеть новейшую историю нашей страны глазами тех, кто сам стал ее частью. Известные женщины рассказывают, каким образом появились в их жизни эти костюмы.

Местом проведения уникальной выставки выбрана бывшая фабрика «Маяк» в Банке Рукавишниковых.

История фабрики сама по себе показательна. В Гражданскую войну здесь шили военную одежду для Красной армии, 1923 год — рабочие костюмы, с 1927 года добавились «гражданские» модели — пальто, куртки и женская верхняя одежда.

Несколько лет назад производство было остановлено, фабрика была закрыта.

Только в 2018 году, после того, как комплекс был передан из федеральной собственности в областную, здание вновь стало доступно для нижегородцев.

Выставка «Платья с историей» пройдет под высокими сводами Монье, в здании, где на полу осталась оригинальная шестигранная плитка фирмы Villeroy & Boch, а старинные лестницы и кирпичные стены пропитаны духом времени…

Организатор выставки: «Нижегородский областной информационный центр» и Нижегородский проект развития территории «Рождественская сторона».