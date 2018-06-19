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Декольте Меган Маркл войдет в историю
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Декольте Меган Маркл войдет в историю 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Модные эксперты решили, что вырез лодочкой на платьях Меган Маркл станет фирменным стилем герцогини Сассекской. Об этом пишет Daily Mail.
Меган Маркл уже трижды появлялась на публике в одежде с открытыми плечами: на помолвке с принцем Гарри в январе, на их свадьбе в мае и на параде Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) в июне.
«Эта линия декольте становится ее фирменным стилем. Она более открытая и сексуальная по сравнению с обычным круглым вырезом и выглядит свежее, чем v-образный вырез. Она также отражает ее современный королевский стиль», — прокомментировала стилист Александра Фуллертон и добавила, что вырез лодочкой визуально удлиняет шею и выделяет лицо.
Издание также сообщает, что после последнего выхода Меган Маркл в костюме с открытыми плечами поисковый ресурс Lyst отметил 52-процентное увеличение количества запросов «вырез лодочкой».
В июне герцогиня Сассекская пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера. Журналист Динах Ван Туллекен (Dinah Van Tulleken) раскритиковал бело-голубой цветочный наряд марки Oscar de la Renta и заявил, что жена принца Гарри «потерялась среди этих оборок».
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