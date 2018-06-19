Энн Хэтэуэй появилась на красной дорожке в оригинальном сарафане

Энн Хэтэуэй Фото: AUG/face to face/globallookpress.com Еще в начале мая Энн написала в Инстаграме, что набирает вес для новой роли. Мол, я толстею по работе — и отстаньте от меня со своими насмешками по поводу «звезда поправилась» или «кажется, у нее появился беременный животик». На премьере картины «8 подруг Оушена» актриса тоже обезопасила себя по максимуму — появилась в просторном наряде, не позволяющем светским сплетникам вдоволь посудачить по поводу ее фигуры. Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Сарафаны — это больше пляжная одежда, но многие модные дома сейчас выпускают такие модели, что на красную дорожку в самый раз. Энн выбрала очень оригинальный сарафан. Модный верх, который больше подошел бы вечернему платью, делает его элегантно изысканным. Обилие принта привлекает внимание, а глухой низ красиво разнообразили воланы.