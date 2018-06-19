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«Город — это ты»: Chrome studio подарила бренд Нижнему Новгороду
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«Город — это ты»: Chrome studio подарила бренд Нижнему Новгороду 

Sostav.ru 45 минут назад
Фото: Sostav.ru
Chrome studio разработала бренд Нижнего Новгорода и подарила его родному городу. Ключевым визуальным образом стали цветные картинки с изображением города и его жителей, сделанные в оригинальном и узнаваемом стиле.
Дизайнеры создали макеты на все случаи жизни: шаблоны для наружной рекламы, плакаты, городскую навигацию, транспортные карты, мерч, промоматериалы.
«Когда мы приняли решение сделать новый бренд для города, мы столкнулись с очень сложной задачей — применять ли символы или нет, если да — то какие выбирать, от чего отталкиваться, да и нужны ли они?» — отмечают в Chrome studio. В итоге команда остановилась на концепции «Город для каждого свой, город — это ты».
Менеджер проекта: Кирилл Воронин Арт-директор: Григорий Хромов Дизайн: Григорий Хромов, Валерия Сокурова Видео: Артём Саралов, Кирилл Воронин
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