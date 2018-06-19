«Город — это ты»: Chrome studio подарила бренд Нижнему Новгороду

Chrome studio разработала бренд Нижнего Новгорода и подарила его родному городу. Ключевым визуальным образом стали цветные картинки с изображением города и его жителей, сделанные в оригинальном и узнаваемом стиле.

Дизайнеры создали макеты на все случаи жизни: шаблоны для наружной рекламы, плакаты, городскую навигацию, транспортные карты, мерч, промоматериалы.

«Когда мы приняли решение сделать новый бренд для города, мы столкнулись с очень сложной задачей — применять ли символы или нет, если да — то какие выбирать, от чего отталкиваться, да и нужны ли они?» — отмечают в Chrome studio. В итоге команда остановилась на концепции «Город для каждого свой, город — это ты».