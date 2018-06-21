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«Город — это я»: новый бренд для Нижнего Новгорода
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«Город — это я»: новый бренд для Нижнего Новгорода 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Все течет, все изменяется: новый дизайн-проект для Нижнего Новгорода предложили разработчики из Chrome studio. За основу была взята идея «Город — это ты».
Ключевой визуальный образ бренда Нижнего Новгорода — цветные картинки с изображением города и его жителей, сделанные в оригинальном и узнаваемом стиле. Для каждого носителя подбирается и обрабатывается оригинальный образ.
Разработано множество макетов на все случаи жизни: шаблоны для наружной рекламы, плакаты, городская навигация, транспортные карты, мерч, промо-материалы и множество других макетов.
Поддержать проект можно, разместив на своей странице facebook обложку в стиле нового брендинга. Чтобы сделать это, нужно нажать «поддержу!» на главной странице проекта, или просто перейти по ссылке.
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Фото: http://brandnizhnynovgorod.ru/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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