Как сделать шорты из старых джинсов

Классические прямые шорты с обрезанным краем Вам понадобятся:

пара джинсов (желательно на один размер больше вашего); ножницы; вязальный крючок.

Инструкция:

Наденьте джинсы и отметьте текстильным маркером желаемую длину. В классическом исполнении они не должны быть короткими. Снимите джинсы, отступите 1 см вниз от отмеченной линии и отрежьте брючины. Проверьте длину изделия, сложив шорты вдвое. Если вас все устраивает, постирайте шорты, чтобы нижний край немного истрепался. Теперь возьмите вязальный крючок и аккуратно вытяните 3-4 длинные нити, чтобы придать образу небрежность.

Шорты-бойфренды Мешковатые и свободные, такие шорты дарят максимум комфорта их владелице. В качестве основы лучше использовать джинсы на несколько размеров больше вашего — тогда пояс «сядет» по линии бедер, а брючины будут достаточно широки. Вам понадобятся:

пара старых, потрепанных джинсов; ножницы; наждачная бумага.

Инструкция:

Наденьте джинсы и отмерьте линию отреза — желательно на 5-10 см выше колена. Отступите 1 см ниже отметки и отрежьте брючины. Снова наденьте джинсы и подровняйте край, если в этом есть необходимость. Сделайте несколько надрезов на ткани немного ниже карманов. Теперь потрите их наждачной бумагой, чтобы придать им натуральный потрепанный вид.

«Распустить» джинсовую ткань можно также, потерев ее теркой для сыра или вытянув нитки щипчиками для бровей. Шорты с кружевными вставками Самые обыкновенные джинсы-дудочки можно превратить в игривые летние шорты. Все, что вам нужно — это кусочек красивого белого кружева.

Инструкция:

Отрежьте брючины и подровняйте края. Чтобы срез получился симметричным, сложите джинсы напополам, соединив боковые швы. Обрезать шорты лучше не по прямой линии, а под небольшим углом к внешнему краю. Сделайте боковые вырезы в форме перевернутой латинской буквы V. Подверните края и пришейте к ним вставки из кружева. Нижний край смягчите теркой или станком для бритья.

Шорты с подворотами Вам понадобятся:

старые джинсы; ножницы; иголка и нить голубого цвета; клеевая лента-паутинка; утюг.

Инструкция:

Наденьте джинсы и отметьте линию среза. Отрежьте брючины на 5 см ниже отмеченной линии. Дважды заверните край ткани, чтобы создать аккуратные подвороты. Подшейте их, прихватив несколькими стежками по линии боковых и внутренних швов. Подложив клеевую ленту, хорошо прогладьте подвернутый край на максимальной температуре. Шорты с волнистым краем Кто сказал, что шорты должны быть обязательно с прямым краем? Предлагаем вам очень интересный и необычный вариант. Придется потрудиться, но результат вас обязательно порадует. Чтобы полукруги по краю шорт получился ровными и одинаковыми, используйте крышку от бутылки с газированной водой. Сделайте разметку мелом с изнаночной стороны брюк. Используя острые швейные ножницы, отрежьте брючины, стараясь двигаться точно по линии. Чтобы фигурные края шорт не заворачивались, уплотните их клеевым флизелином или любым другим нетканым материалом.