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Александр Вэнг создал коллекцию с брендом презервативов: рассматриваем творения
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Александр Вэнг создал коллекцию с брендом презервативов: рассматриваем творения 

Peopletalk 23 минуты назад
Фото: Peopletalk
Американский дизайнер Александр Вэнг и марка презервативов Trojan объединились для создания лимитированной коллекции под названием Protect Tour Wang. Эта капсула стала продолжением партнёрства модных домов с ЛГБТ-сообществом. В неё вошли футболки, носки, кепки и, собственно, презервативы. Каждый предмет коллекции ещё раз напоминает о важности использования контрацепции, и Вэнг вместе с представителями Trojan довольны, что таким способом у них получилось ещё раз подчеркнуть это. К слову, часть полученных средств от продажи коллекций будет направлена в ЛГБТ-центр в Нью-Йорке.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/aleksandr-veng-sozdal-kollektsiyu-s-brendom-prezervativov-rassmatrivaem-tvoreniya/
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