Рианна высмеяла стиль Хелены Бонем Картер

Хелену Бонем Картер сложно с кем-то перепутать: стиль фэнтези-гранж, который актриса предпочитает любому другому, давно стал ее визитной карточкой. «К моде все сегодня относятся так серьезно, что из нее уходит все веселье. Все эти безжалостные правила приводят к тому, что женщины фактически не самовыражаются. Они стали овцами в стаде», — считает сама Хелена. Однако на днях и она получила свою долю критики от другой фэшн-иконы — Рианны, коллеги по фильму «8 подруг Оушена».

«Это потому, что ты носишь платья вроде этого», — авторитетно заявила она Хелене. «Ну, знаешь ли… Я ведь и расплакаться могу!» — пошутила та в ответ.

Правда, спустя некоторое время самой Рианне тоже пришлось покраснеть: Грэм Нортон застыдил ее за то, что она ворует бокалы из ночных клубов и отелей. «Что это тут у нас, а? Очередной бокал… Ты спрашивала разрешения у владельца, чтобы унести его, колись?» — поддразнил он певицу. «Определенно, да! Я потом вернула его, клянусь! — парировала Ри-Ри под всеобщий хохот. — Господи, это ведь моя мама увидит…»

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