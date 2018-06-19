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Рианна высмеяла стиль Хелены Бонем Картер
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Рианна высмеяла стиль Хелены Бонем Картер 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Хелену Бонем Картер сложно с кем-то перепутать: стиль фэнтези-гранж, который актриса предпочитает любому другому, давно стал ее визитной карточкой. «К моде все сегодня относятся так серьезно, что из нее уходит все веселье. Все эти безжалостные правила приводят к тому, что женщины фактически не самовыражаются. Они стали овцами в стаде», — считает сама Хелена. Однако на днях и она получила свою долю критики от другой фэшн-иконы — Рианны, коллеги по фильму «8 подруг Оушена».
Ри-Ри и Хелена стали гостьями шоу Грэма Нортона вместе с Кейт Бланшетт, Сарой Полсон и Сандрой Баллок. Когда ведущий задал им вопрос: «Посещали ли вы Met Gala?» — все ответили утвердительно. Кроме… Хелены. И пока удивленные девушки наперебой узнавали у Бонем Картер, правда ли это, Рианна за словом в карман не полезла.
«Это потому, что ты носишь платья вроде этого», — авторитетно заявила она Хелене. «Ну, знаешь ли… Я ведь и расплакаться могу!» — пошутила та в ответ.
Правда, спустя некоторое время самой Рианне тоже пришлось покраснеть: Грэм Нортон застыдил ее за то, что она ворует бокалы из ночных клубов и отелей. «Что это тут у нас, а? Очередной бокал… Ты спрашивала разрешения у владельца, чтобы унести его, колись?» — поддразнил он певицу. «Определенно, да! Я потом вернула его, клянусь! — парировала Ри-Ри под всеобщий хохот. — Господи, это ведь моя мама увидит…»
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