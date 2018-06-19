Стильные образы недели: домашний халат, платье из сетки и любимые джинсы

Летний образ с принтами

Если хочется создать яркий, динамичный образ, можно использовать несколько принтов одновременно. Главное здесь — не переборщить. Избежать этого помогут несколько правил. Во-первых, если принты подобраны в единой цветовой гамме, проще составить комплект. Во-вторых, они должны быть примерно одного размера, иначе есть вероятность исказить пропорции. В-третьих, важно соответствие вашему типу фигуры: если вы обладательница крупных форм, то не стоит выбирать крупные цветы или широкие горизонтальные полоски. О правилах сочетания принтов мы уже писали подробно. Для летнего образа подойдут платья в цветочный принт от Маши Горячевой, которые подчеркнут вашу женственность и элегантность.

Платье «Ассоль» от Маши Горячевой,

цена: от 16 500 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

Платье «Ника» от Маши Горячевой,

цена: от 18 500 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

Элегантный образ с белыми вещами

Дневной лук для деловых встреч или офиса лучше собирать из свободных вещей прямого кроя. Основным цветом лучше выбирать белый или бежевый, а в качестве поддержки можно добавить к ним детали карамельного, молочного или светло-серого оттенка. В качестве деталей используйте сумочки из искусственной кожи коричневого и ярко-карамельного цвета от магазина сумок и аксессуаров Bagsland.

Сумка женская Bagsland, цена: от 1 740 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05​

Сумка женская Bagsland, цена: от 1 497 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05​

Неординарный образ с привычной одеждой

Даже с джинсами и рубашкой может получиться непривычный лук, если добавить к ним не кроссовки и рюкзак, а босоножки на шпильке и сумочку из ротанга. Для большего эффекта можно завязать полы рубашки в узел, надеть солнцезащитные очки в яркой оправе и завершить образ золотыми украшениями. Дополните образ с джинсами и рубашкой золотыми сережками с бриллиантами от TULUPOV и серебряными сережками с позолотой от Pistachio.

Серьги «Верность» от TULUPOV, цена по запросу,

заказать: +7 (343) 215-68-80 Серьги Pistachio, цена: от 5 414 руб.,

заказать: +7 (495) 988-88-89 Черно-белый образ

Классическое черно-белое сочетание может быть уместным и для летнего гардероба, но с некоторыми условиями. Во-первых, образ должен составляться по принципу 70% белого цвета и 30% черного. И во-вторых, материалы для летнего наряда должны быть легкими и воздушными. Составьте черно-белый летний образ с помощью топа на тонких бретелях черного цвета и белых хлопковых брюк от модного дома Ianis Chamalidy.

Топ на бретелях Ianis Chamalidy, цена: от 7 500 руб.,

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Брюки Ianis Chamalidy, цена: от 26 000 руб.,

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Образ с инновационными материалами

Ткань, напоминающая рыболовную сеть, тоже может смотреться женственно и актуально, если выбрать соответствующий наряд из нее. Например, платье с расклешенной юбкой и крупными аппликациями — почему бы не поэкспериментировать? Образ в бельевом стиле

Легкий шелковый халат — достойная альтернатива тунике. Он подчеркивает женственность образа и придает ему летнюю легкость. Смело сочетаем халат с джинсовыми шортами, свободными кюлотами или облегающим стрейчевым платьем. Другие уличные образы для вдохновения:

Брюки с лампасами, джинсовое мини и платье в клетку Юбка плиссе, белый кроп-топ и платье макси Пудровый костюм, открытые плечи и полосатое платье