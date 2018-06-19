«Американцы более эмоциональные»

Катя Добрякова — не из тех, кто едва добившись успеха, отправляется почивать на лаврах: вернув в моду футболки со смешными надписями и «перепридумав» вышивку, она успешно вышла на международный рынок, покорила сердца модников от Китая до Нью-Йорка, расширила ассортимент вещей под собственным брендом, а теперь еще и выпустила по-настоящему классную футбольную коллаборацию с Московским метро. Которая, кстати, продается в фирменных сувенирных магазинах метрополитена по весьма демократичным ценам (за футболку с вас попросят 990 рублей). Вдохновившись Катиной энергией, Grazia обсудила с ней различия между российскими и мировыми модниками, события, влияющие на современную моду и важность быть верной себе.

Когда мы в последний раз общались с вами, вы только что открыли первый монобрендовый бутик в Нью-Йорке. Что изменилось с тех пор? Магазинов стало больше?

Я поняла, что управлять магазином на другом континенте достаточно сложно, поэтому пока их больше не стало. В тоже время, международных клиентов у нас стало больше — мы второй сезон работаем и успешно продаемся на Shopbop, очень хорошие результаты показывают лондонский Harvey Nichols, Farfetch.

Сложно работать на международных рынках?

Сложности периодически случаются. Все культуры очень разные — об этом нельзя забывать. Американцы, например, постоянно обвиняют дизайнеров в экспроприации чужой культуры, расизме. В этом сезоне перед нами возникла новая сложность — я сделала азиатскую коллекцию по мотивам японских гравюр, но поскольку у Японии с Китаем была война, китайские байеры старались выбирать дизайны, на которых нет японских сюжетов.

А российские покупатели в этом смысле отличаются от международных? Или, скажем, от американских?

И да и нет. Российские покупатели — такие же покупатели, как и остальные. Просто все люди разные. И в каком-то сюжете один увидит расизм и насмешку, а другой нет. Может быть, американцы более эмоциональные.

На чьи вкусы вы ориентируетесь при создании коллекции — российских покупателей или условных глобальных модников?

Я ориентируюсь на свою интуицию и какие-то общие мировые тенденции. Хотя при этом стараюсь не терять собственного лица и оставаться узнаваемой для своих клиентов.

Как вам кажется, что сильнее всего сейчас влияет на современную моду?

Мне кажется, что на модные тренды влияют многие политические, экономические, просто социальные факторы. Сейчас модно выражать свои мысли на одежде, минималистично и ёмко. Полгода назад Илон Маск запустил машину в космос и включил там музыку Дэвида Боуи . Как думаете, сколько дизайнеров сделают коллекцию, посвященные космосу? Думаю не один.

Футболок со смешными надписями в ваших коллекциях практически не найти — что из того, что сейчас характерно для бренда Katya Dobryakova, останется неизменным через несколько лет?

Я сделала несколько коллабораций на тему футбольного чемпионата, в том числе с Московским метро. Там много ироничных слоганов — это остается неизменным для моего творчества. Например, «Забей», «Я пас», «И в горе, и в радости», «Тоже мне фифа», «Не за что-то, а вопреки». Присутствие какой-то общей идеи для меня очень важно.

Какой совет вы могли бы дать начинающим дизайнерам?

Никогда не сдаваться, не халтурить и понимать, что ты хочешь донести до мира своим творчеством.