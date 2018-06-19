Бренд DOKUCHAEVA обвинил Dolce & Gabbana в плагиате

Финалистка нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2016» и номинантка прошлогодней премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анастасия Докучаева обвинила в плагиате Dolce & Gabbana. В телеграм-канале ее именной марки появился пост, сравнивающий толстовку DOKUCHAEVA Lights и модель из новой мужской коллекции итальянской марки — по крою, фурнитуре, выбранным цветам и даже «нагрудному» брендированию вещи.