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Хрупкая Джиджи Хадид надела платье из фольги для обложки Vogue и поделилась рецептом от хейтеров
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Хрупкая Джиджи Хадид надела платье из фольги для обложки Vogue и поделилась рецептом от хейтеров 

WMJ.ru 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
23-летняя супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки австралийского Vogue и рассказала, как справляется со своей славой.
Девушку для журнала снимал Жампаоло Сгура. Стилист выбрала для нее одновременно дерзкий и хрупкий образ: на обложке Джиджи Хадид предстает в платье из фольги и кружев, а в фото, иллюстрирующих интервью, демонстрирует трогательные носки и заворачивается в одеяло.
— признается красотка. По ее словам, теперь она сразу видит любые свои неудачные снимки и заранее знает, где придется применить ретушь. Невозможность расслабиться в отношении своей внешности иногда мучает Джиджи Хадид. «Перфекционизм может быть полезен, но он приносит боль», — делится она.
— говорит Джиджи, вспоминая о множестве хейтеров в соцсетях и своих способах защиты от них.
— грустно резюмирует Хадид.
Ранее ее избранник Зейн Малик тоже появился на обложке популярного журнала: в беседе с GQ он рассказал, за что ценит Джиджи Хадид.
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Фото:Instagram
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