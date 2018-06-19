Хрупкая Джиджи Хадид надела платье из фольги для обложки Vogue и поделилась рецептом от хейтеров

23-летняя супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки австралийского Vogue и рассказала, как справляется со своей славой.

Девушку для журнала снимал Жампаоло Сгура. Стилист выбрала для нее одновременно дерзкий и хрупкий образ: на обложке Джиджи Хадид предстает в платье из фольги и кружев, а в фото, иллюстрирующих интервью, демонстрирует трогательные носки и заворачивается в одеяло.

— признается красотка. По ее словам, теперь она сразу видит любые свои неудачные снимки и заранее знает, где придется применить ретушь. Невозможность расслабиться в отношении своей внешности иногда мучает Джиджи Хадид. «Перфекционизм может быть полезен, но он приносит боль», — делится она.

— говорит Джиджи, вспоминая о множестве хейтеров в соцсетях и своих способах защиты от них.

— грустно резюмирует Хадид.

Ранее ее избранник Зейн Малик тоже появился на обложке популярного журнала: в беседе с GQ он рассказал, за что ценит Джиджи Хадид.

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Фото:Instagram