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Драпированные платья в пол и леопардовые принты в новой коллекции Vionnet Paris
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Драпированные платья в пол и леопардовые принты в новой коллекции Vionnet Paris 

Peopletalk 32 минуты назад
Фото: Peopletalk
Кто: Vionnet Paris.
Сезон: Осень-зима 2018/2019.
Сайт: Vionnet.com  все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/drapirovannye-platya-v-pol-i-leopardovye-printy-v-novoj-kollektsii-vionnet-paris/
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