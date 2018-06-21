Гламурные старушки учат не бояться пенсии

Публикация от Accidental Icon (@iconaccidental) 14 Июн 2018 в 7:45 PDT Мы привыкли к тому, что популярные инстаблогеры сплошь 20-летние красотки с потрясающей фигурой, одетые в шмотки от самых модных брендов. Но оказывается, что звание гламурных див всея инстаграма могут заслужить и дамы слегка за 60.

Публикация от Accidental Icon (@iconaccidental) 16 Май 2018 в 6:11 PDT 64-летняя Лин Слейтер — профессор Фордхемского университета в Нью-Йорке, но широкой публике она больше известна как модель и модный блогер. Назвать эту стильную женщину бабушкой просто язык не поворачивается. Лин Слейтер к своему возрасту относится спокойно, не воспринимает его как какие-то рамки. Сейчас она кумир не только для людей старшего поколения, но и для молодежи.

Публикация от Jenny Kee (@jennykeeoz) 10 Июн 2018 в 6:33 PDT Аккаунт Лин Слейтер — не исключение, а скорее тенденция. Все чаще пожилые люди заявляют о себе в соцсетях с утверждением, что возраст — это всего лишь цифры.

«Эти женщины — послы возраста, — утверждает фотограф и журналист Ари Сет Коэн. По его мнению, они постепенно меняют отношение общества к старости. — Изменилось само понятие того, как должна выглядеть пожилая женщина. Если женщина в юности была стильной, таковой она и останется».

Возраст больше диктует распорядок жизни. Физическое и финансовое состояние, интеллект сейчас имеют гораздо большее влияние.

Публикация от Jenny Kee (@jennykeeoz) 31 Янв 2018 в 11:45 PST «Женщина за 50 теперь может быть не просто матерью или бабушкой. Она может быть предпринимателем, мотоциклистом, марафонским бегуном. Ее образ жизни определяется не возрастом, а интересами», — говорится в исследовании Elastic Generation.

Публикация от Senior Style Bible (@seniorstylebible) 4 Июн 2018 в 6:24 PDT «Мы не собираемся становиться старушками из дома престарелых. А если мы туда и попадем, то только вместе с марихуаной, здоровой едой и нашим чувством стиля», — заявляет 71-летняя дизайнер и художник Дженни Ки.

Публикация от Senior Style Bible (@seniorstylebible) 4 Май 2018 в 4:42 PDT В 2017 году интерес публики вызвала 83-летняя Дори Джейкобсон, которая некогда была «зайчиком» Playboy. В своем почтенном возрасте она стала моделью кружевного белья. Джейкобсон призывает людей порвать со стереотипами о том, как следует одеваться женщинам в возрасте.

Наконец-то мир моды начинает меняться. Дизайнеры стали признавать разнообразие не только цвета кожи, но и возрастов. Мэй Маск выступает моделью для Concept Korea, Ясмин Ле Бон позирует для Armani, и даже 65-летняя Изабелла Росселлини вновь вернулась на модный олимп, чтобы стать лицом Lancôme.

Правда, в исследовании Elastic Generation все же отметили, что эта тенденция носит поверхностный характер. Женщины старше 50 лет представлены в модной индустрии гораздо в меньшей степени, нежели хотелось бы.

Согласно исследованию Bank of America Merrill Lynch , самой высокой покупательной способностью обладают люди в возрасте от 50 до 70 лет. Ну а на подиумах в основном ходят 20-летние модели, а каждая женщина в возрасте на модном показе воспринимается как сенсация.

Публикация от Jan Correll (@silver_isthenewblonde) 20 Июн 2018 в 5:52 PDT Зато в соцсетях у них армия поклонников. Такое внимание этих женщин радует, но не всегда.

«Постоянно пишут мужчины. Иногда меня это пугает. Я удаляю их сообщения», — говорит 60-летняя Ян Коррелл.

Публикация от Jan Correll (@silver_isthenewblonde) 12 Май 2018 в 4:55 PDT Тем не менее результат чаще всего положительный. Благодаря инстаграму у этих женщин появляется чувство солидарности, которое, возможно, отсутствовало в других аспектах их жизни. Не все живут в крупных городах, поэтому соцсети дают им в первую очередь социализацию, которая может привести к дружбе.

Онлайн-сообщество пожилых женщин привлекает на удивление много молодежи. Подписчики Слейтер — это в основном 25-35-летние девушки.

«У молодых людей нет такой предвзятости, как у старшего поколения. Они не мыслят категориями, разрушают исторически сложившиеся стереотипы. Люди, которые меня поддерживают, подписываются на меня, нанимают меня на работу — все они молоды».

Раньше мы думали, что когда ты достигаешь определенного возраста, то перешагиваешь какую-то черту. Тогда тебе полагается носить бесформенную и безликую одежду, ходить на светские рауты в поликлинику и сидеть у подъезда. Но модные бабушки инстаграма теперь ежедневно доказывают нам, что молодость вечна. Необязательно обращаться к пластическим хирургам и раз в месяц закрашивать седину, нужно просто оставаться собой.