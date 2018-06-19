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Татьяна Навка и Маргарита Мамун показали, в чем нужно ходить на футбол
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Татьяна Навка и Маргарита Мамун показали, в чем нужно ходить на футбол 

WMJ.ru 56 минут назад
Фото: WMJ.ru
Концепт-стор AIZEL запустил специальный проект «Открывая Россию». В рамках которого 20 талантливых дизайнеров выпустили капсульную коллекцию одежды, обуви и аксессуаров, вдохновленную Чемпионатом мира по футболу.
Первыми примерить на себя вещи смогли российские спортсмены и селебрити. Так, олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка показала, как сочетать женственную полупрозрачную блузу и толстовку с очень футбольным лозунгом FAIRPLAY. Красавица Ксения Сухинова продемонстрировала простой casual look на базе футболки с феминистическим принтом, а вот еще одна олимпийская чемпионка, но на этот раз по художественной гимнастике, примерила образ в стиле 80-х из ярких клеш, жакета в мужском стиле и хлопковой авоськи!
В съемке также приняли участие Виктория Боня, Александр Рогов и Наталья Давыдова. Их образы ты можешь найти в галерее. А также включай видео, чтобы проникнуться духом чемпионата мира по футболу!
Так бренд Ulyana Sergeenko поместили на футболку принт советской мозаики из старого дворца пионеров, дизайнер Артём Кривда сделал худи с флагами стран участниц мундиаля и футболки со слоганом «Сделано в России», команда Zasport сделали кастомизированные кроссовки с граффити-надписями «гол» и «забей».
«Мы более 17 лет поддерживаем российских и постсоветских дизайнеров. Я рада представить проект «Открывая Россию» в нашем концепт-сторе AIZEL. Это замечательная возможность показать наших дизайнеров не только иностранной прессе и гостям чемпионата, но и мировому модному сообществу», говорит Айсель Трудел — основатель концепт-стора и интернет-магазина AIZEL.
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Фото/Видео: пресс-служба
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