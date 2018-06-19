Что объединяет Викторию Боню и Татьяну Навку?

Специально к Чемпионату мира по футболу Aizel подготовили проект Russian Essentials / «Открывая Россию». В нем приняли участие 20 дизайнеров, которые подготовили лимитированные предметы одежды, обуви, аксессуары и парфюм, «олицетворяющие многогранную Россию».

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Напомним, Aizel.ru — интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров ведущих мировых брендов. Здесь продаются такие модные гиганты, как Gucci, Burberry, Valentino, Etro, Marc Jacobs, Christian Louboutin, Victoria Beckham, Agent Provocateur, Proenza Schouler, № 21, Comme des Garcons, Charlotte Olympia, Rochas, Erdem, Aquazzura, Acne, Simone Rocha и многие другие.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-obedinyaet-viktoriyu-bonyu-i-tatyanu-navku/