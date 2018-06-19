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Что объединяет Викторию Боню и Татьяну Навку?
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Что объединяет Викторию Боню и Татьяну Навку? 

Peopletalk 40 минут назад
Фото: Peopletalk
Специально к Чемпионату мира по футболу Aizel подготовили проект Russian Essentials / «Открывая Россию». В нем приняли участие 20 дизайнеров, которые подготовили лимитированные предметы одежды, обуви, аксессуары и парфюм, «олицетворяющие многогранную Россию».
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Так, Ulyana Sergeenko выпустили футболку с принтом мозаики из старого дворца пионеров, Артём Кривда сделал худи с флагами стран участниц Чемпионата и футболки со слоганом «Сделано в России», а команда Zasport — кроссовки с граффити «гол» и «забей». Среди других дизайнеров, которые приняли участие в Russian Essentials: Kuraga, Alexander Terekhov, Alena Akhmadullina, BNGL и т.д. В фотопроекте «Открывая Росиию» снялись Татьяна Навка (43), Маргарита Мамун (22), Ксения Сухинова (30), Наталья Давыдова (36), Александр Рогов (37) и Виктория Боня (38).
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Напомним, Aizel.ru — интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров ведущих мировых брендов. Здесь продаются такие модные гиганты, как Gucci, Burberry, Valentino, Etro, Marc Jacobs, Christian Louboutin, Victoria Beckham, Agent Provocateur, Proenza Schouler, № 21, Comme des Garcons, Charlotte Olympia, Rochas, Erdem, Aquazzura, Acne, Simone Rocha и многие другие.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-obedinyaet-viktoriyu-bonyu-i-tatyanu-navku/
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