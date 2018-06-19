50 оттенков серости: самые антисексуальные образы Дакоты Джонсон

Кажется, что актриса специально одевается так, чтобы на нее не посмотрел ни один мужчина.

Дакота Джонсон делает все, чтобы за ней ни в коем случае не закрепилось амплуа героини сексуальных киносаг. Иначе как объяснить тот факт, что в обычной жизни актриса одевается так, будто ее гардероб состоит исключительно из легинсов и толстовок старшего брата?

Именно такое впечатление вызвал последний стристайл-образ Дакоты, в котором ее засняли папарацци во время похода по магазинам: застиранная толстовка на два размера больше, откровенно спортивные треники и сланцы. Конечно, можно оправдать актрису тем, что в этот день у нее просто не было настроения наряжаться, но если бы этот модный провал был первым в ее карьере! Звезда регулярно являет миру застиранные комплекты, в которых уважающая себя женщина не решится рассекать даже на даче.

На красных ковровых дорожках Дакота всегда выглядит изящно

Для Дакоты совершенно нормальной является практика эксплуатации спортивных легинсов в повседневности, хотя стилисты постоянно трубят о том, что в обычной жизни спортивные вещи носить попросту неприлично. Эвелина Хромченко говорит об этом чуть ли не в каждом выпуске «Модного приговора». И Дакоте в ее Голливуде тоже стоило бы посмотреть эту передачу: удобство удобством, а приличия соблюдать все-таки нужно.

Дакота Джонсон, 16 июня 2018 года

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Кроме прочего нужно отметить, что всеми этими странными одеяниями актриса уродует свою фигуру, над которой, кстати, тщательно работает (отсюда и засилье треников в гардеробе). Был период, когда звезда сильно поправилась, но потом ей удалось взять себя в руки, и сейчас ей есть что показать миру. Однако если она надевает платье, то чаще всего это мешок; когда примеряет юбку, то снабжает ее огромным свитером, скрывающим и талию, и грудь; а обтягивающие штанишки чаще всего так перетягивают пах, что комментарии тут вообще излишни…

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